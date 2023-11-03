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    Украину ждет возвращение домайданных политиков
    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
    Кулеба рассказал о планах Зеленского по проведению выборов президента
    Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    Нетаньяху назвал условие для перемирия
    Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль
    Нелегальным мигрантам в РФ предложили запретить браки и открытие счетов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    23 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    26 комментариев
    3 ноября 2023, 20:21

    Соединивший премьера Италии с пранкерами советник ушел в отставку

    Соединивший премьера Италии с пранкерами советник ушел в отставку
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее советник подал в отставку из-за ее разговора с российскими пранкерами, пишет Reuters.

    Советник Мелони взял ответственность за скандал с пранкерами и принял решение покинуть должность, пишет Reuters, передает Ura.ru.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) раскрыла итоги контрнаступления ВСУ, думая, что общается с африканскими чиновниками. Экс-премьер Италии Конте назвал разговор Мелони с пранкерами «провалом планетарного масштаба».

    3 ноября 2023, 13:52
    В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой в Россию

    Песков о возвращении Пугачевой: Родство с иноагентом не должно становиться именем нарицательным

    В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой в Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал приезд в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая является женой иноагента.

    Песков подчеркнул, что любой добропорядочный, законопослушный гражданин всегда свободно возвращается на свою родину – Российскую Федерацию, а также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявлял, что с теми, кто, уехав за пределы России, занял ярко выраженную антироссийскую позицию и поддерживал киевский режим, «нам не пути», а остальных Родина «всегда ждет».

    В пятницу СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова и остановилась в своем замке в подмосковной деревне Грязь.

    Коментарии (106)
    3 ноября 2023, 12:23
    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада

    Депутат Рады Гетманцев рассказал о плане Б на случай прекращения помощи Запада

    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

    Как заявил он в эфире телеканала «Рада» на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план, безусловно есть план Б, но не нужно ставить вопрос таким образом, что нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если Украина не получит помощь, потому что есть уверенность в том, что помощь будет, передает ТАСС.

    Гетманцев добавил, что, возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля денег или в другом объеме, «но точно она будет». Он подчеркнул, что «ситуация достаточно сложная на финансовом фронте», так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах.

    «В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере 42 млрд долларов, но из гарантированных сумм мы имеем лишь 15 млрд – это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом», – добавил депутат.

    По его словам, Украина не имеет гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год, а без этой поддержки будет очень трудно.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

    Коментарии (30)
    3 ноября 2023, 09:42
    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву

    «Московский комсомолец»: Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова

    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова.

    Видео разместил «Московский комсомолец». Пугачеву, по информации газеты, встретили на перроне двое помощников, из вагона поезда она вышла одной из последних, чтобы остаться незамеченной.

    Отмечается, что пока певица шла по перрону, ни один человек не обратил на нее внимания. Затем Пугачева села в черный автомобиль представительского класса с затемненными стеклами и уехала.

    Также в Telegram-каналах появилось видео из замка в подмосковной деревне Грязь, на территорию которого въехал черный автомобиль.

    Информация о возвращении Пугачевой в Россию появилась ранее в пятницу. Певица, как сообщалось, приехала без мужа и детей.

    Коментарии (67)
    3 ноября 2023, 08:35
    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды

    «Коммерсант»: В Азербайджане задержан главарь избивавшей людей в Петербурге банды

    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Азербайджане задержали объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Петербурге, Турала Мамедова, пишут СМИ со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

    По его словам, в данный момент Мамедова арестовали, он находится в полиции, передает «Коммерсант».

    Мамишев рассказал, что после прохождения определенной процедуры главу банды «выдадут России».

    «Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – подчеркнул он.

    Напомним, группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Коментарии (26)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (21)
    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (25)
    3 ноября 2023, 18:44
    Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно
    Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «А куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, здесь она уважаема, авторитетна. А это многого стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя приезд в Москву певицы Аллы Пугачевой.

    «Пугачева вернулась домой. Ее никто здесь не запрещал. Она за годы своей жизни напела столько произведений. И не одно поколение их слушало! В общем-то, забыть ее просто невозможно. Она есть, была и будет. Она столько лет прожила в Советском Союзе, в современной России, поэтому это же не просто – приехал и уехал. Это целая жизнь, и в этой жизни она имеет право приехать домой и уехать из дома», – говорит Пригожин.

    По его словам, то, что она защищает своего мужа Максима Галкина (внесен в России в реестр иноагентов), это логично, и это не накладывает на нее никаких санкций, не приводит к ее «отмене» в России.

    «Учитывая всю ближневосточную историю и то, что творится сегодня в мире, а в мире очень неспокойно, ее возвращение абсолютно понятно. А что Пугачевой или таким же людям, как Пугачева, делать в других странах, на других континентах? Они там чужие люди, никому ненужные, списанные люди. Здесь она фигура. Здесь она личность. Здесь она снискала себе популярность, известность, уважение, востребованность. Здесь она стала звездой. И благодаря этому стала популярна и во всем мире», – рассуждает продюсер.

    Он сомневается, что Израиль, где какое-то время проживала Пугачева со своей семьей, это то место, где артистка «хотела бы провести свою старость». Более того, вряд ли певица захочет проживать в какой-то другой стране, иначе приехала бы не в Россию, а в «совсем другую точку мира».

    «Учитывая все факторы, а куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, на который она сама заработала, сама построила, здесь она уважаема, авторитетна, она может решить любые вопросы на абсолютно любом уровне. А это многого стоит. У нас в России в принципе только два артиста, которые решали любые вопросы: Пугачева и эстрадный певец Иосиф Кобзон», – считает Пригожин.

    Также собеседник отметил, что Примадонна проделала «нелегкий путь», чтобы вернуться на Родину. «Она не просто добралась до Москвы. Она, безусловно, выглядит круто, ходит хорошо, но вот этот путь, который она преодолела, судя по тому, откуда она пришла, нелегкий. Это ж надо было через Псков пройти, через Эстонию надо было добраться, потом сесть в машину, доехать до Петербурга. Я этот маршрут проезжал и знаю, что это за маршрут. Я младше ее на 20 лет, но даже мне от такого пути было не по кайфу», – заключил продюсер.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевы в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачевой в Россию, заметил, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов.

    Тем временем заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Пугачева наравне с другими возвращающимися в страну россиянами должна принести извинения за неоднозначные слова о соотечественниках, если такие высказывания были допущены.

    Коментарии (37)
    3 ноября 2023, 14:35
    Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов

    КП: Уехавший из России актер-иноагент Смольянинов зарабатывает пением в переходах

    Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов, живущий в Риге, рассказал, что зарабатывает на жизнь пением в переходах, сообщили СМИ.

    Как передает КП, Смольянинов рассказал, что решил сменить амплуа. Артур создал музыкальную группу под названием cheLovek, вместе с которой играет в переходах.

    Творческий коллектив актер сколотил из таких же эмигрантов, как и он сам. Поскольку приглашать никому не известную группу дать концерт никто не спешит, Смольянинов и его приятели уже год играют в Латвии в переходах. По словам экс-актера, в декабре группа даст свой первый концерт на большой сцене.

    Ранее российский актер Артур Смольянинов (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович были внесены в список террористов и экстремистов.

    Коментарии (23)
    3 ноября 2023, 02:23
    Появилось подтверждение приезда Пугачевой в Россию

    РИА «Новости» стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

    Появилось подтверждение приезда Пугачевой в Россию
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Осведомленный источник РИА «Новости» сообщил о возвращении Пугачевой в Россию.

    По словам источника, Пугачева приехала в Россию через Псков. По имеющимся у источника данным, певица была одна, без мужа, передает РИА «Новости».

    Накануне появилась информация, что артистка вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области.

    Ранее в окружении артистки сообщили, что после обострения палестино-израильского конфликта Пугачева с детьми якобы отправилась на Кипр. По другим данным, певица не появлялась на Кипре, но и в Израиле ее тоже нет. Местонахождение Пугачевой засекречено. По некоторым данным, певица могла уехать в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

    Коментарии (51)
    3 ноября 2023, 17:12
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (34)
    3 ноября 2023, 15:44
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (18)
    3 ноября 2023, 08:59
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ

    Танкисты бригады Невского уничтожили пункт РЭБ и связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты бригады Невского разнесли пункт РЭБ и связи ВСУ, сообщили СМИ.

    Как рассказал военкор RT Филипп Прокудин, экипаж Т-72 бригады Невского (Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени святого благоверного князя Александра Невского) устраивает короткие огневые налеты и наносит удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по целям противника.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал, что после сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 10:16
    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить

    Трамп: В США перестали говорить об Украине, потому что дела там идут плохо

    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить
    @ Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас, заявил, что об Украине все меньше говорят политики и СМИ, поскольку дела на этом направлении идут плохо.

    «Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», – передает ТАСС слова Трампа.

    Он добавил, что конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он занимал пост президента США.

    Ранее сообщалось, что в США готовится выйти в свет книга «Устали побеждать» (Tired of Winning) американского журналиста Джонатана Карла, в которой рассказывается, что Трамп на самом деле придерживается более «радикальной» позиции по Украине, чем это принято демонстрировать публично.

    Коментарии (5)
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    Как обучить детей мигрантов русскому языку

    В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

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