  • Новость часаВоенные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
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    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов
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    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    0 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 11:10

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

    Коментарии (44)
    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

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    1 ноября 2023, 13:05
    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

    Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

    Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.

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    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    1 ноября 2023, 21:48
    В Закарпатье отказались от переименования Первомайской улицы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинском поселке Чернотисов в Закарпатской области отказались от переименования Первомайской улицы в рамках программы Киева по декоммунизации.

    В поселке провели устный опрос местных жителей, вместе с депутатами они единогласно решили отказаться от переименования улицы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В тексте ответа местных властей отмечается, что улица названа в честь 1 Мая – праздника весны и труда. На какое название предлагалось поменять улицу, не сообщается. Указывается, что поселок заселен этническими венграми.

    Ранее в другом поселке в Закарпатской области отказались от переименования улицы, названной в честь советского космонавта Юрия Гагарина.

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    2 ноября 2023, 09:08
    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы Соскин: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин считает, что провал ВСУ неминуем, украинцы уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Западом ракеты.

    Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание», передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, что говорит об отсутствии резервов.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как активная оборона России истощила ВСУ.

    Коментарии (9)
    2 ноября 2023, 08:23
    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА

    Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Черным морем и перехватила пять БПЛА над Крымом

    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 15:38
    ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки авиация Воздушно-космических сил России уничтожила два украинских Су-27, сообщило Министерство обороны России.

    Самолеты украинских ВВС сбиты у Куроедовки и Новоселовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

    ПВО и средства РЭБ перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.

    Уничтожены 48 беспилотников у Лозовой, Ольшан (Харьковская область), Волновахи, Подгорного и Клещеевки (ДНР), Золотаревки (ЛНР), Нового, Очеретоватого, Тарасовки (Запорожская область), Саг и Раденска (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотников, 441 ЗРК, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 машины РСЗО, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 10:23
    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище
    @ JULIA NIKHINSON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского президента Владимира Зеленского на Западе презирают, заявил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

    «С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

    Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

    «Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 12:57
    Украине предрекли потерю еще 30% территорий

    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять еще 30% территорий

    Tекст: Ольга Никитина

    Законным объектом для освобождения российскими военными в настоящее время являются по крайней мере пять областей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector подчеркнул, что киевский режим не стремится к заключению мира.

    «Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российские военные, как подчеркнул эксперт, полностью выполняют задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В то же время киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса, отметил он.

    Украины в ее нынешнем виде не будет, как не будет и правительства Владимира Зеленского, и никаких бандеровцев у власти, заключил Риттер.

    Ранее СМИ писали, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2023, 02:29
    Захарова поинтересовалась готовностью властей Италии героизировать фашистов

    Захарова поинтересовалась у премьера Италии Мелони готовностью героизировать фашистов

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича.

    Комментируя в Telegram слова Мелони, Захарова заявила, что «либо это извечная проблема современных западных политиков – дурное образование, либо национализм». Она предложила это «проверить».

    Захарова поинтересовалась, готова ли Мелони «героизировать Акилле Стараче» – первого секретаря Национальной фашистской партии и инициатора антисемитской кампании 1938 года – или других сторонников итальянского фашизма.

    Также Захарова спросила, захочет ли Мелони «возродить печально знаменитые «черные бригады», которые действовали в 1943–1945 годах на севере Италии в качестве боевого крыла Республиканской фашистской партии».

    Захарова предположила, что у «сильно занятой» Мелони вряд ли найдется время на книги, поэтому предложила «выкроить 1,5 часа на кино» и посмотреть Der Fall Collini – «немецкий фильм, в котором играют в том числе итальянские актеры». «Вас никто не обвинит в увлечении кремлевской пропагандой. Может, что и поймете», – заявила Захарова.

    «Дело Коллини» – фильм режиссера Марко Кройцпайнтнера, снятый по одноименному роману Фердинанда фон Шираха. В нем рассказывается о том, как офицер СС в Италии после гибели двоих немцев в результате взрыва бомбы в кафе решает провести акцию возмездия, расстреляв 20 мирных итальянцев, для чего немцы произвольно выбирают населенный пункт на карте. Фильм повествует о расследовании убийства этого офицера СС в 2001 году, когда тот был уже влиятельным фабрикантом.

    Напомним, о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Мелони заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ей высокопоставленными африканскими чиновниками.

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