На Украине предложили заблокировать «вредоносный» Telegram

Секретарь СНБО Данилов призвал заблокировать Telegram на территории Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, «за нами не заржавеет». Данилов добавил, что у него нет такого приложения ни в одном устройстве, поскольку оно очень уязвимое и через него в 99% случаев «сидят» в вашем телефоне при необходимости, передает РИА «Новости».

Данилов считает, что Telegram используется не журналистами, а «агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц».

При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался.

«Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки», – заявил Данилов.

Ранее в ФСБ России сообщили, что подписчикам ресурсов, курируемых рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России.