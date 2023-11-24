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    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    18 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    15 комментариев
    24 ноября 2023, 17:28

    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой

    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Берлин намерены вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, пишет немецкая газета Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, США и Германия планируют поставлять Украине лишь то оружие, которое необходимо украинской армии для удержания нынешнего фронта, но не возврата завоеванных земель, передает ТАСС.

    Таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского «к пониманию, что дальше так продолжаться не может», и сесть за стол переговоров, не убеждая его в этом напрямую, пишет издание.

    По данным газеты, в качестве альтернативы переговоров США и ФРГ хотели бы, чтобы конфликт был заморожен без соглашения между его сторонами.

    Ранее Bloomberg сообщил о готовности части украинцев пожертвовать землями ради мира.

    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (102)
    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

    Коментарии (55)
    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

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    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

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    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    23 ноября 2023, 21:48
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе против экс-гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра финансов России Алексея Кудрина.

    Под украинские санкции также попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие, передает ТАСС.

    Среди юридических лиц, против которых Украина ввела санкции, числятся авиакомпании, а также строительные и технологические фирмы, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 108 физических лиц и 37 компаний, в том числе в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова.

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    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

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    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    23 ноября 2023, 21:02
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине

    Политолог Жарихин: Украину ничему не научил пример Грузии, напрасно доверившейся Западу

    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пример Грузии мог бы стать назиданием для Украины в том, что нельзя полагаться на русофобию и обещания Запада как на рецепты будущего экономического процветания. Но Украина мнит себя особенной, потому ее евроинтеграция провалилась, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Жарихин и Петрэ Мамрадзе. Ранее в Грузии назвали «Революцию роз», которая состоялась ровно 20 лет назад, «постыднейшей датой в новейшей истории страны».

    «В некоторых странах наблюдается следующая тенденция: сперва США и ЕС дают какой-либо стране обещания интеграции в западный мир, затем там происходит рост внутренней русофобии, конфликты, а после этого страны остаются с разрушенными надеждами. Мы видели движение этого сценария от Грузии к Украине еще в 2004 году. Это должно было стать назиданием Украине. Но, к сожалению, многие представители украинского руководства считают себя уникальными и думают, что у них с Западом все будет по-другому», – пояснил Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    «Собственно говоря, и Майдан-то в 2014 году случился только потому, что Янукович решил отложить, а не отменить, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но можно посмотреть на другие страны, которые подписывали аналогичные документы. И что там сейчас? Экономическое процветание? Подъем производства? Растущие рынки? Высокий достаток граждан?» – добавил спикер.

    «В последнее время многие граждане Украины ясно поняли, что вместе со своей страной в Евросоюз не пройдешь, и поэтому они уехали в Европу сами. Коллективный выбор евроинтеграции провалился, и украинцы перешли на индивидуальный», – детализировал собеседник.

    «При этом, заметьте, Грузия набила шишки и научилась на своих ошибках. Местные власти и представители экономической элиты лучше украинских коллег понимают, что такое национальные интересы и как их отстаивать. Тбилиси сейчас проводит действительно политику, соответствующую многополярному миру. Потому и становится объектом критики, например, со стороны представителей властей США», – пояснил аналитик.

    В свою очередь грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе видит разительный контраст между политикой, которую проводили пришедшие к власти после революции «националы» и нынешние руководители из «Грузинской мечты», твердо оберегающие интересы Грузии. «Единое национальное движение» под предлогом того, что Грузия идет на Запад, проводило пагубную политику, и даже в противоречии с тем, что ему часто советовали наши американские и европейские партнеры», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт напомнил, что уже в 2004 году Саакашвили развязал первую военно-политическую авантюру против Южной Осетии. «Запад с трудом его остановил, публично призвав возобновить переговорный процесс, – сказал Петрэ Мамрадзе. – От надежных источников знаю, что перед войной 2008 года тогдашняя госсекретарь США буквально кричала на Саакашвили, требуя, чтобы тот не принимал необдуманных действий, угрожая, что помощи от Америки ему не ждать».

    «И все же администрация Белого дома, и это признают видные американские аналитики, недостаточно тормозила Саакашвили. Во многом поэтому он и зарвался, установив в Грузии полицейский режим с массовым нарушением прав человека, а также развязал обреченную на крах авантюру с Южной Осетией», – отметил аналитик.

    По его словам, «Грузинскую мечту» можно критиковать сколько угодно, но она очень осторожна и пытается соблюсти интересы безопасности Грузии: «Это факт, и это пока удается».

    Мамрадзе считает, что сравнивать последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине «сложно и не совсем корректно». «Да, там сами пишут и говорят о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, но значительная часть населения Украины не хочет остановки военных сражений, воюет, – полагает Мамрадзе. – Поэтому пока не следует ожидать от политической верхушки компромиссов, уступок. Население не будет приветствовать такое развитие событий. Посмотрим, что будет со временем».

    Другой грузинский политический аналитик Давид Картвелишвили в социальных сетях в четверг написал, что нынешний юбилей «Революции роз» – «постыднейшая дата в новейшей истории страны». Эксперт назвал события 23 ноября 2003 года «либерально-фашистским переворотом».

    Он напомнил, что за время пребывания у власти Саакашвили до 2012 года Грузия пережила ужасные потрясения, в том числе загадочную гибель бывшего премьер-министра Зураба Жвании, убийства десятков неповинных граждан, насилие в тюрьмах, жестокое подавление протеста оппозиции, рейдерские атаки на бизнес, разгром телекомпании «Имеди», потеряла 20% территорий после войны 2008 года и многое другое.

    «Сегодня можно только поздравить Грузию с тем, что она смогла вырваться из концентрационного лагеря «националов», – отметил Давид Картвелишвили.

    Напомним, правящая «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Саакашвили с кардинальным различием отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «Революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

    «На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».

    Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом». Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».

    В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.

    По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.

    Примечательно, что Саакашвили, как гражданин иностранного государства, не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.

    Напомним, «Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жванией смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

    Считается, что «Революция роз» стала первой «цветной революцией», успешно реализованной на территории стран бывшего СССР. По мнению ряда аналитиков, переворот на Украине 2004 года, именуемый «Оранжевой революцией», стал развитием данной политической технологии.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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    22 ноября 2023, 08:36
    Бывшие украинские военные стали сражаться против ВСУ

    Группа батальона им. Хмельницкого из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

    Кирик сообщил РИА «Новости», что его подразделение выезжает следом. «Встретимся на фронте с ними», – добавил он, отметив, что настроение в «Каскаде» боевое. Он отметил, что бывшие украинские пленные сделали свой выбор в пользу правильной стороны.

    Боец также рассказал, что за девять месяцев службы на Украине он не проходил практически никакой боевой подготовки.

    В феврале сообщалось, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные.

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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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