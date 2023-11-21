Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии

Таможенные посты на границе Молдавии и Румынии оказались заблокированы из-за украинских перевозчиков зерна

Tекст: Антон Антонов

Как пишет g4media.ro, у речного порта Джурджулешты образовались «огромные очереди из грузовиков», ждать приходится «до семи дней». В результате оказались «заблокированы грузы молдавских фермеров», которые везут «урожай подсолнечника», передает РИА «Новости».

Портал поясняет, что тем же «маршрутом пользуются украинские перевозчики зерна» и «румынская таможня не справляется с потоком украинских грузовиков». Из-за этого «большая часть ожидания приходится на молдавской стороне». Украинский водитель рассказал, что за четыре дня смог проехать только 600 м.

Сотрудница по связям с общественностью миссии ЕС по приграничной помощи Майлин Аасмяэ сообщила, что подобные проблемы наблюдаются с сентября. По ее словам, время ожидания выросло «с 137 до 269 часов». Аасмяэ признала, что «это беспрецедентный случай для пограничного пункта пропуска Джурджулешты».

«Только в октябре 1307 груженых грузовиков пересекли молдавско-украинскую границу через Рени-Джурджулешты», – сказала Аасмяэ, подчеркнув, что «конца кризису не видно».

Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии» и Кишинев отказался от такого шага.