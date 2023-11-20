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Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении
Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».
Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.
Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.