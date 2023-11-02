Захарова поинтересовалась готовностью властей Италии героизировать фашистов

Захарова поинтересовалась у премьера Италии Мелони готовностью героизировать фашистов

Tекст: Антон Антонов

Комментируя в Telegram слова Мелони, Захарова заявила, что «либо это извечная проблема современных западных политиков – дурное образование, либо национализм». Она предложила это «проверить».

Захарова поинтересовалась, готова ли Мелони «героизировать Акилле Стараче» – первого секретаря Национальной фашистской партии и инициатора антисемитской кампании 1938 года – или других сторонников итальянского фашизма.

Также Захарова спросила, захочет ли Мелони «возродить печально знаменитые «черные бригады», которые действовали в 1943–1945 годах на севере Италии в качестве боевого крыла Республиканской фашистской партии».

Захарова предположила, что у «сильно занятой» Мелони вряд ли найдется время на книги, поэтому предложила «выкроить 1,5 часа на кино» и посмотреть Der Fall Collini – «немецкий фильм, в котором играют в том числе итальянские актеры». «Вас никто не обвинит в увлечении кремлевской пропагандой. Может, что и поймете», – заявила Захарова.

«Дело Коллини» – фильм режиссера Марко Кройцпайнтнера, снятый по одноименному роману Фердинанда фон Шираха. В нем рассказывается о том, как офицер СС в Италии после гибели двоих немцев в результате взрыва бомбы в кафе решает провести акцию возмездия, расстреляв 20 мирных итальянцев, для чего немцы произвольно выбирают населенный пункт на карте. Фильм повествует о расследовании убийства этого офицера СС в 2001 году, когда тот был уже влиятельным фабрикантом.

Напомним, о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Мелони заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ей высокопоставленными африканскими чиновниками.