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Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Хаменеи: Исламские страны должны прекратить отношения с Израилем
Исламские страны должны прекратить любые политические отношения с Израилем, заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.
На фоне военных действий в секторе Газа исламские страны должны «хотя бы временно прекратить любые политические отношения» с Израилем, считает Хаменеи, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС.
Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль.