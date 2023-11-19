У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?26 комментариев
Российская ПВО пресекла попытку атаки беспилотника на Москву
Собянин: Силы ПВО в Богородском городском округе пресекли атаку беспилотника на Москву
Силами противовоздушной обороны в Богородском городском округе Подмосковья пресечена атака беспилотника на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Как указал Собянин в своем Telegram-канале, сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. По его словам, разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет.
Он уточнил, что сейчас на месте работают экстренные службы.
В Telegram-канале Минобороны России говорится, что в 01.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам России. В ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО беспилотник поражен над территорией Богородского городского округа Московской области.
Ранее российская система ПВО ликвидировала украинский беспилотник в Смоленской области.