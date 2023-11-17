Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
Путин: Русский язык остается языком межнационального общения во всем мире
На русском языке говорят миллионы людей во всем мире, он был и остается языком межнационального общения, заявил президент России Владимир Путин на международном культурном форуме в Петербурге.
«Он был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру. Подтверждение тому и инициатива президента Казахстана господина Токаева учредить международную организацию по русскому языку», – сказал президент, его слова приводит сайт Кремля.
Глава государства отметил, что Россия и ее коллеги – лидеры стран СНГ поддержали инициативу. Число участников этой организации будет расти, отметил Путин. Он подчеркнул, что забота о русском языке является элементом национального характера россиян наравне с неравнодушием к чужой боли и стремлением к справедливости.
Ранее Путин назвал миссией культуры и спорта «наводить мосты между народами».