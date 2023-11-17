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ВСУ за неделю потеряли более 745 солдат на Южно-Донецком направлении
За прошедшую неделю российские силы на Южно-Донецком направлении разбили четыре бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного, всего украинская армия потеряла там более 745 солдат, сообщило Минобороны России.
Подразделения группировки войск «Восток» в период с 11 по 17 ноября отразили две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады и 128-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла за этот период на Южно-Донецком направлении более 745 военных, 12 бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».
Силы России нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацбата «Азов» и группировки «Правый сектор*» (признаны экстремистскими, запрещены в России). Также поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, аэродромная инфраструктура и центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.
На Купянском направлении «Западная» группировка отразила 26 атак ВСУ и улучшила положение по переднему краю. Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Тимковки и Загоруйковки (Харьковская область). В целом за неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 575 военнослужащих, два танка, 10 бронемашин, 11 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила 23 атаки украинских штурмовиков 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназа и 15-го полка нацгвардии. Украинские потери за неделю на этом направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
На Донецком направлении «Южная» группировка за неделю отразила 33 атаки ВСУ и поразила живую силу и технику противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. За этот период украинская сторона потеряла более 1810 человек, два танка, 15 бронемашин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.
На Запорожском направлении ВС России отразили три атаки противника у Работино (Запорожская область). Также российские военные поразили живую силу и технику 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки (Запорожская область). Общие потери ВСУ за неделю составили более 425 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
Также в последнюю неделю ВСУ не прекращали попыток высадки на острова на правом берегу Днепра. За этот период на Херсонском направлении они потеряли более 460 военнослужащих, два танка и 17 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены 16 орудий полевой артиллерии и машина РСЗО «Град».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ