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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    15 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 13:45

    Песков: Российские спасатели всегда помогают гражданам России и СНГ

    Песков: Российские спасатели всегда помогают и гражданам России, и СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели России в сложных ситуациях всегда помогают не только российским гражданам, но и гражданам стран СНГ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментируя информацию о том, что российская сторона оказывает содействие в вывозе белорусских граждан из сектора Газа, Песков заявил, что наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью, передает ТАСС. Он добавил, что это есть, и так будет всегда, и мы поэтому нашими спасателями гордимся.

    Песков рассказал также, что работа по эвакуации граждан из сектора Газа продолжается, это очень нелегкая работа и для группы МЧС, и для наших дипломатов.

    Ранее МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (17)
    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (59)
    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

    Коментарии (24)
    13 ноября 2023, 04:59
    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На климатическом митинге в Амстердаме мужчина, недовольный тем, что Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку, отобрал у экоактивистки микрофон, сообщают СМИ.

    Приглашенная Тунберг палестинка обвиняла Израиль в геноциде. Мужчина, который отнял микрофон у Тунберг, выразил возмущение, заявив, что пришел принять участие в «климатическом митинге» и не хочет «слушать про политику». Его увела охрана, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Напомним, Армия обороны Израиля раскритиковала Тунберг за поддержку Палестины. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке из-за поддержки ее Палестины.

    Коментарии (18)
    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

    Коментарии (6)
    14 ноября 2023, 07:14
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

    Коментарии (11)
    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 21:59
    В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Как указал Галант, у ХАМАС нет сил, которые способны остановить Армию обороны Израиля. По его словам, Израиль продвигается по всем пунктам, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Он добавил, что организация ХАМАС утратила контроль над Газой, террористы бегут на юг, а гражданское население грабит базы ХАМАС. «У них нет доверия правительству», – отметил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.


    Коментарии (8)
    13 ноября 2023, 09:09
    Полянский: Конфликт в Газе обнажил двойные стандарты Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль», передает РИА «Новости».

    Россия осуждает действия радикальной группировки ХАМАС, но также осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем, отметил российский дипломат.

    Полянский сообщил, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    В Кремле ранее заявляли, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2023, 20:44
    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами

    Источник: Второй спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетит в Москву 14 ноября

    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован 14 ноября в аэропорт Домодедово, сообщил местный источник.

    Как указал источник, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России в Домодедово предварительно должен состояться во вторник. По его словам, на борту самолета будут находиться около 100 россиян, которых вывезли из сектора Газа через КПП Рафах в понедельник, передает РИА «Новости».

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 05:55
    Нетаньяху счел «сопутствующие потери» неизбежными в любой «легитимной войне»

    Нетаньяху назвал «сопутствующие потери» среди мирного населения неизбежными в любой «легитимной войне»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль ведет войну с террористами, а жертвы среди мирного населения – это неизбежные «сопутствующие потери», заявил глава правительства страны Беньямин Нетаньяху.

    Как заверил Нетаньяху, Израиль предпринимает все усилия, чтобы удары были «нацелены на террористов». Однако, по его словам, «мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда» оказываются «так называемыми сопутствующими потерями» и «непреднамеренными жертвами», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Нетаньяху утверждает, что с развитием наземной операции число таких жертв «неуклонно снижается», так как мирное население Газы покидает районы, где идут бои. Нетаньяху заверил, что Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирных жителей.

    По его словам, только войска Израиля способны «гарантировать, что ХАМАС, терроризм, снова не появятся и не захватят власть в Газе». Нетаньяху заявил, что палестинский анклав необходимо «демилитаризировать и дерадикализировать».

    Кроме того, он обещал, что после того, как конфликт завершится, «будет проведено тщательное расследование» в связи с провалом Израиля при нападении ХАМАС. По его словам, всем придется ответить на «очень сложные вопросы».

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС. Израильский политолог Саймон Ципис заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях.

    Коментарии (12)
    12 ноября 2023, 17:58
    Нетаньяху пообещал минимизировать потери среди мирных жителей в Газе

    Нетаньяху: Израиль стремится минимизировать потери среди мирного населения в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху CNN, Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения. По его словам, после начала наземной операции Израиля число погибших среди мирного населения сократилось, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.

    5 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей, ранения получили более 24,8 тыс. человек.

    Коментарии (2)
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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

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    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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