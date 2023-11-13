В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю
Замглавы МЧС Серко выразил надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю
Замглавы МЧС Алексей Серко выразил надежду, что в течение недели в Россию удастся доставить всех россиян, которые будут эвакуированы из сектора Газа.
Серко надеется, что «каждый день будет прибывать по группе людей». Он сообщил, что прибытие в Россию 99 россиян, прошедших в понедельник КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, ожидается во вторник, передает РИА «Новости».
Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
Помощник главы ведомства Александр Коровин сообщил, что прибывшие граждане России «в медицинской помощи не нуждались». В МЧС сообщили, что сотрудники ведомства встретили их в аэропорту, граждан разместят в пунктах временного пребывания, для них подготовлены питание и теплые вещи.