МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю

Замглавы МЧС Серко выразил надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю

Tекст: Антон Антонов

Серко надеется, что «каждый день будет прибывать по группе людей». Он сообщил, что прибытие в Россию 99 россиян, прошедших в понедельник КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, ожидается во вторник, передает РИА «Новости».

Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Помощник главы ведомства Александр Коровин сообщил, что прибывшие граждане России «в медицинской помощи не нуждались». В МЧС сообщили, что сотрудники ведомства встретили их в аэропорту, граждан разместят в пунктах временного пребывания, для них подготовлены питание и теплые вещи.