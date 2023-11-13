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    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    37 комментариев
    13 ноября 2023, 21:36

    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    13 ноября 2023, 04:59
    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На климатическом митинге в Амстердаме мужчина, недовольный тем, что Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку, отобрал у экоактивистки микрофон, сообщают СМИ.

    Приглашенная Тунберг палестинка обвиняла Израиль в геноциде. Мужчина, который отнял микрофон у Тунберг, выразил возмущение, заявив, что пришел принять участие в «климатическом митинге» и не хочет «слушать про политику». Его увела охрана, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Напомним, Армия обороны Израиля раскритиковала Тунберг за поддержку Палестины. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке из-за поддержки ее Палестины.

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    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

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    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    13 ноября 2023, 05:55
    Нетаньяху счел «сопутствующие потери» неизбежными в любой «легитимной войне»

    Нетаньяху назвал «сопутствующие потери» среди мирного населения неизбежными в любой «легитимной войне»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль ведет войну с террористами, а жертвы среди мирного населения – это неизбежные «сопутствующие потери», заявил глава правительства страны Беньямин Нетаньяху.

    Как заверил Нетаньяху, Израиль предпринимает все усилия, чтобы удары были «нацелены на террористов». Однако, по его словам, «мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда» оказываются «так называемыми сопутствующими потерями» и «непреднамеренными жертвами», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Нетаньяху утверждает, что с развитием наземной операции число таких жертв «неуклонно снижается», так как мирное население Газы покидает районы, где идут бои. Нетаньяху заверил, что Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирных жителей.

    По его словам, только войска Израиля способны «гарантировать, что ХАМАС, терроризм, снова не появятся и не захватят власть в Газе». Нетаньяху заявил, что палестинский анклав необходимо «демилитаризировать и дерадикализировать».

    Кроме того, он обещал, что после того, как конфликт завершится, «будет проведено тщательное расследование» в связи с провалом Израиля при нападении ХАМАС. По его словам, всем придется ответить на «очень сложные вопросы».

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС. Израильский политолог Саймон Ципис заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях.

    Коментарии (12)
    13 ноября 2023, 09:09
    Полянский: Конфликт в Газе обнажил двойные стандарты Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль», передает РИА «Новости».

    Россия осуждает действия радикальной группировки ХАМАС, но также осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем, отметил российский дипломат.

    Полянский сообщил, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    В Кремле ранее заявляли, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2023, 09:31
    MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщают американские СМИ.

    Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению из-за эскалации конфликта, пишет американский журнал Military Watch.

    В статье говорится, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности, передает РИА «Новости».

    Как отмечает американское издание, Израиль в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболла» будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида».

    Накануне пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

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    12 ноября 2023, 22:55
    Вылет Ил-76 с эвакуированными из Газы россиянами запланирован на понедельник

    Вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетит из Каира в понедельник, сообщил источник в столице Египта.

    Вылет первого спецрейса запланирован на 14.00 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что 70 россиян пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, после чего колонна выдвинулась в Каир, где развернут оперативный штаб.


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    13 ноября 2023, 03:46
    Эвакуированные из Газы россияне прибыли в Каир

    Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта, сообщают информационные агентства.

    Их привезли в один из отелей, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник.

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    13 ноября 2023, 10:41
    В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

    Минздрав: Состояние эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное

    Tекст: Ольга Никитина

    Состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное, они допущены к перелету в Москву, сообщили в Минздраве.

    В ведомстве сообщили, что среди 70 россиян есть одна женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Самому младшему из детей – три месяца, передает ТАСС.

    В полете из Каира в Москву россиян будут сопровождать медики.

    Ранним утром понедельника поступило сообщение, что группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта.

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    13 ноября 2023, 16:47
    Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы

    Востоковед Семенов: Для эвакуации россиян Москва хорошо выстроила координацию с Египтом, ХАМАС и Израилем

    Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы
    @ Александр Елистратов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Россия проводит эвакуацию по строгому плану, потому что общее количество россиян, нуждающихся в помощи, достаточно большое», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть территорию Газы.

    «По некоторым данным, их около тысячи человек. Поэтому прошедший этап эвакуации – это начало длительного процесса», – рассказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Некоторым людям сложно добраться до погранперехода, так как многие районы простреливаются и находятся под ударами. В связи с этим само по себе создание коридоров для сбора людей у погранперехода – это весьма сложное дело. Я думаю, данный процесс будет продолжаться и все пройдет успешно», – отметил он.

    «Сейчас с нашей стороны все делается максимально точно и своевременно – кому-то оказывается медпомощь, кому-то помогают вещами первой необходимости. Также хорошо выстроена система координации всех сторон – России, Египта, ХАМАС и Израиля. Важно, чтобы во время перехода людей не наносились авиаудары, и этот вопрос решается. К слову, без Египта этот вопрос вряд ли был бы решен столь успешно», – подчеркнул спикер.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Российская сторона рассчитывает, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что усилия российских дипломатов не окончены. Процесс, по его словам, сопровождается очень напряженной работой. Для того чтобы все желающие получили возможность покинуть сектор Газа, предстоит еще многое сделать, передает ТАСС слова Пескова.

    В Минздраве РФ сообщили, что состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси обсудил вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает Кремль. Глава государства также отмечал, что Россия со своей стороны готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть эти территории.

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    13 ноября 2023, 17:36
    В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

    Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

    В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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    13 ноября 2023, 13:54
    Израиль объявил паузу в боевых действиях на юге сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

    По его словам, ЦАХАЛ проведет тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10.00 до 14.00 по местному времени (с 11.00 до 15.00 по Москве) в гуманитарных целях, передает ТАСС.

     Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9.00 до 16.00 по местному времени. Маршрут пройдет от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10.00 до 16.00, над которым, как утверждает представитель ЦАХАЛ, израильская армия установила полный контроль.

    Ранее ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе.

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    13 ноября 2023, 11:36
    В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen

    Tекст: Ольга Никитина

    В Израиле запрещено вещание ливанского телеканала Al Mayadeen, соответствующий указ подписал министр связи еврейского государства Шломо Каръи.

    Документ подписали после того, как кабинет безопасности Израиля утвердил правила, позволив правительству страны закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия расцениваются как угроза для нацбезопасности, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

    Никаких аналогичных действий в отношении катарского телеканала Al Jazeera, как сообщается, пока не планируется.

    Ранее сообщалось, что «Моссад» поддержал идею закрытия бюро Al Jazeera в Израиле.

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