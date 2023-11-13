Херсонская область показала свой туристический потенциал на выставке «Россия»

Представитель Херсонской области на выставке «Россия»: Мы хотим показать гостеприимность и открытость региона

Tекст: Евгений Поздняков

«Наша область омывается двумя морями: Черным и Азовским. Мы попытались это продемонстрировать, разделив павильон на равные половины. Также мы славимся богатством земли. У нас аграрный регион, который всегда имел репутацию житницы, способной прокормить существенную часть мира», – рассказала Юлия Грецницкая, сотрудник Министерства промышленности и торговли Херсонской области.

«Не забыли мы и о промышленном потенциале субъекта. Судостроение – важная часть нашей экономики. Разумеется, показаны и яркие туристические места: мертвое озеро, гейзеры, горячие источники. Мы хотим рассказать всем посетителям выставки, что Херсонская область гостеприимна и с нетерпением ждет всех, кто хочет познакомиться с ней поближе», – отметила она.

«Приятно, что многие люди проявляют живой интерес к нашему стенду. Они приходят с детьми и спрашивают, какие места в Херсонской области надо обязательно посмотреть. И что особенно важно в столь непростые времена – посетители выставки выражают нам искреннюю поддержку. Мы ощущаем искреннюю радость от общения с соотечественниками», – подчеркивает собеседница.

«Также на выставке я почувствовала, насколько важным было вхождение новых регионов в состав России. Мы снова вместе и готовы рука об руку шагать в лучшее будущее. Рекомендую всем посетить выставку. И обязательно заглядывайте в гости к ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям. Мы будем вас ждать!» – резюмировала Грецницкая.

Ранее участники акции «Спасибо, родная», которая проводится в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, получили первые призы. Напомним, участникам предлагается поблагодарить страну за достижения, впечатления, соотечественников и многое другое, что позволяет чувствовать Россию настоящим домом. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях пост с выставки «Россия» с хештегом #спасибородная. Авторам самых ярких публикаций дарят приглашение на встречу со знаменитостью или билет на концерт, сообщает RT.

Напомним, сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.