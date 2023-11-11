Глава Франции Макрон допустил, что наступит время для переговоров по Украине при участии России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, может наступить время для продуктивных переговоров, в том числе с участием российской стороны, передает «Газета.Ru».

Также Макрон указал, что решение остается за Киевом, в данный момент время для переговоров еще не наступило.

Кроме того, французский лидер отметил, что декабрь станет критически важным месяцем для украинского контрнаступления.

Ранее экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

