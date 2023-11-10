Силы России уничтожили ангар с техникой ВСУ на Херсонском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Херсонском направлении были уничтожены ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ, выведены из строя 11 единиц автотехники, потери ВСУ составили десять человек убитыми и 14 ранеными. Также поражено место скопления живой силы противника возле Приднепровского и Крынок, потери ВСУ в живой силе составили 18 человек убитыми, передает ТАСС.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 вместе с боекомплектом и трое военнослужащих. На Каховском направлении силы России уничтожили место временной дислокации ВСУ с 14 военнослужащими, девять солдат ВСУ ранены.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в Алешках, Голой Пристани, Кардашинке, Каховке, Крынках, Новой Каховке и Раденске, выпустив 27 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.