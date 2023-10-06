«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.2 комментария
Путин оценил экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Путин: Рост товарооборота России и Узбекистана за семь месяцев 2023 года составил более 14%
Рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.
По словам главы государства, три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, а в России действуют 700 узбекских компаний, передает ТАСС.
Также российский лидер заявил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.