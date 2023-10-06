«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, отметив их «хорошую динамику по всем направлениям».
Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.