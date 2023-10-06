«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Путин начал встречу с Мирзиеевым
Путин начал встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Сначала лидеры пообщаются в узком составе – тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате, с участием делегаций, передает ТАСС.
В повестке – перспективы дальнейшего развития отношений России и Узбекистана, а также актуальные региональные и международные проблемы. В частности, лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах. Президенты затронут и военно-техническое взаимодействие.
Мирзиеев начал визит в Россию еще накануне – сначала он посетил Казань. В пятницу в Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также президент Узбекистана встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На этих переговорах Мирзиеев заявил о намерении Узбекистана кооперироваться с Россией.