Президент Узбекистана заявил о намерении кооперироваться с Россией

Мирзиеев: В это сложное время Узбекистану надо кооперироваться с Россией

Tекст: Ольга Никитина

Мирзиеев отметил, что сейчас уже есть много направлений взаимодействия между Москвой и Ташкентом, и в этом достигнуты хорошие результаты, передает ТАСС.

Отношения России и Узбекистана, по его словам, активно развиваются. Взаимодействие между двумя странами поднялось на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», сказал Мирзиеев.

Он отметил, что благодаря политической воле лидеров России и Узбекистана многое было достигнуто, прогресс идет по всем направлениям.

Мишустин со своей стороны отметил, что Россия и Узбекистан активно работают во многих сферах, Москва заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества.

Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия уже в октябре начнет поставлять по 3 млрд кубических метров российского газа в Казахстан и Узбекистан.