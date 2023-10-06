«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Президент Узбекистана заявил о намерении кооперироваться с Россией
Мирзиеев: В это сложное время Узбекистану надо кооперироваться с Россией
У Узбекистана есть «серьезные намерения» по кооперации с Россией, поскольку «в это сложно время» это необходимо, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Мирзиеев отметил, что сейчас уже есть много направлений взаимодействия между Москвой и Ташкентом, и в этом достигнуты хорошие результаты, передает ТАСС.
Отношения России и Узбекистана, по его словам, активно развиваются. Взаимодействие между двумя странами поднялось на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», сказал Мирзиеев.
Он отметил, что благодаря политической воле лидеров России и Узбекистана многое было достигнуто, прогресс идет по всем направлениям.
Мишустин со своей стороны отметил, что Россия и Узбекистан активно работают во многих сферах, Москва заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества.
Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия уже в октябре начнет поставлять по 3 млрд кубических метров российского газа в Казахстан и Узбекистан.