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    Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    The Times: Залужный поспорил с Зеленским о судьбе контрнаступления
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    Главы кавказских регионов России призвали не допускать межнациональную рознь
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    29 октября 2023, 23:52

    В Грузии обвинили силы на Украине в стремлении вернуть Саакашвили к власти

    В парламенте Грузии заявили о желании влиятельной на Украине силы видеть экс-президента республики Саакашвили у власти

    Tекст: Антон Никитин

    На Украине большое влияние имеет политическая сила, которая хочет, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь возглавил республику, заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

    По словам грузинского парламентария, сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну, передает RT со ссылкой на Sputnik Грузия.

    Сарджвеладзе добавил, что в Киеве уже довольно давно выступают за открытие Грузией второго фронта против России. Сторонником этой идеи парламентарий назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

    Напомним, в начале октября экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий с 1 октября 2021 года шестилетнее наказание за коррупцию и превышение служебных полномочий, выразил сожаление, что непосредственно не может помогать Украине в военных действиях.

    27 октября 2023, 10:44
    Стало известно, чем пытались отравить российских летчиков в Армавире

    «Коммерсант»: В торте и спиртном, подаренным военным летчикам в Армавире, нашли большую дозу лекарств

    Стало известно, чем пытались отравить российских летчиков в Армавире
    @ t.me/vrogov

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперты обнаружили в торте и алкоголе, предназначенном для военных летчиков в Армавире, опасную для жизни концентрацию лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца, сообщили СМИ.

    Источник «Коммерсанта» отметил, что для покушения на военных использовались препараты, применяемые в кардиологии и находящиеся в свободном доступе в аптеках, однако название препарата, который использовал агент ГУР Минобороны Украины Егор Семенов, не сообщается.

    Следствие получило ряд видеозаписей, свидетельствующих о том, что курьер не был использован втемную, а сам исполнял теракт. Есть записи с камер, где он приобретает виски в магазине до доставки – а значит, либо сам его отравил, либо был свидетелем этого.

    Источник также сообщил, что с Семеновым сейчас проводятся активные следственные действия, цель которых – установить его возможных сообщников, что будет сложно.

    Ранее сообщалось, что 77 выпускников летного училища в Армавире ГУР попыталось отравить тортом и алкоголем.

    Курьера Егора Семенова, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), смогли задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.

    Позже Следственный комитет в Краснодарском крае возбудил дело о теракте в отношении курьера, который принес отравленные торт и виски летчикам.

    Коментарии (9)
    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

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    29 октября 2023, 16:30
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам

    Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Таксист из Киева, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил людей за поддержку, сообщают украинские СМИ.

    Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал его морально, передает РИА «Новости».

    Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

    Ранее сообщалось, что несколько жительниц украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».

    Позже в защиту таксиста выступили многие простые граждане, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса.

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    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

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    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

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    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

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    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (33)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 07:51
    Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».

    «80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.

    Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

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    27 октября 2023, 01:59
    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России

    Первый батальон из бывших военнослужащих ВСУ поступил на службу в ВС России

    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», рассказал командир батальона Андрей Тищенко.

    Командир батальона рассказал РИА «Новости», что военные поступили на службу в подразделение ОБТФ «Каскад», где будут нести свою дальнейшую службу.

    Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.

    «Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – добавил Тищенко.

    Командир сообщил, что после завершения учебного процесса и принятия присяги батальон отправится на фронт.

    Напомним, в феврале в ДНР из украинских военнопленных сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. Экс-представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ.

    Коментарии (32)
    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

    Коментарии (19)
    27 октября 2023, 18:54
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о волне протестов в стране с требованием провести демобилизацию солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Родственники военнослужащих в ряде областных центров Украины вышли на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и количество проведенных солдатами в строю дней, сообщило местное издание «Телеграф», передает РИА «Новости». По их словам, бойцы не проходили ротацию с февраля прошлого года.

    По информации украинских СМИ, подобные акции состоялись в частности в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ивано-Франковске. Новостное агентство «Галка» сообщило о 17 мероприятиях по всей стране.

    Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины.

    Коментарии (19)
    27 октября 2023, 12:48
    Появились детали покушения на экс-депутата Рады Царева
    Появились детали покушения на экс-депутата Рады Царева
    @ Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Родственники бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили информацию о покушении на него.

    В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Царева, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики.

    Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Ранее о покушении на Царева сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он опроверг изначальные слухи о том, что бывшего политика якобы ударили ножом, и сообщил, что в Царева стреляли. Состояние пострадавшего, по данным Рогова, оценивается как тяжелое.

    Коментарии (17)
    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

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    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

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    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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