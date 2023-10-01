Отсидевший треть срока Михаил Саакашвили пожалел, что не воюет на Украине

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В соцсетях он назвал себя «узником России и российского режима в Грузии» и выразил «сожаление, что непосредственно не может помогать Украине в военных действиях».

«Скоро все увидят мою активность. Я здесь, чтобы помочь всем грузинам и сделать их жизнь человечнее и достойнее», – заявил он, не уточнив, как намерен осуществить обещанное на практике.

Напомним, что против него сейчас ведутся еще три судебных процесса – за незаконное пересечение границы Грузии из Украины в контейнере с молочными продуктами, за превышение полномочий во время разгона оппозиционной демонстрации 7 ноября 2007 года и о растрате на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Максимальный срок, который ему дополнительно могут вынести, – 11 лет.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Саакашвили «проектом украинской и других разведок».

«Вернувшись из Украины, он хотел принести в Грузию дестабилизацию. Саакашвили является противником национальных интересов Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.

До этого Саакашвили жаловался на пытки и плохое самочувствие, однако недавно ЕСПЧ отклонил ходатайство его адвокатов об освобождении или отсрочке исполнения приговоров. После этого он меньше жалуется на здоровье и говорит о решении вернуться в политику. В связи с этим в Грузии все чаще раздаются призывы вернуть его в тюрьму из тбилисской престижной клиники «Вивамеди», в которой экс-президент сейчас находится под охраной.