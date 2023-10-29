Силы России уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка, выведена из строя одна единица автомобильной техники, передает ТАСС.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки.

За прошедший день ВСУ выпустили по Херсонской области 74 снаряда. Под огнем оказались Саги, Песчановка, Крынки, Днепряны, Алешки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки и Алешки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», – добавили в оперативных службах.

Ранее российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский.