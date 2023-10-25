Шойгу заявил о взятии в плен множества солдат ВСУ за последние недели

Шойгу: Множество бойцов ВСУ были захвачены или сами сдались в плен в последние недели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Министерства обороны, Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ, передает ТАСС.

В рамках встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» министр также поинтересовался у них, как изменилось поведение противника. «Он в панике, подступы все его знаем, ходы и выходы знаем, бьем, не щадим», – ответили военнослужащие.

Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.