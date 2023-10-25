Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Бойцы ВДВ и спецназ остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
Минобороны: Бойцы ВДВ и спецназ остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое, сообщили в Минобороны.
По сообщению ведомства, на Запорожском направлении в районе Вербового разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону российских позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины, передает РИА «Новости». Там добавили, что данные о противнике десантники немедленно передали на позиции подразделений спецназа, которые метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожили один из танков.
Второй танк и бронеавтомобиль после этого развернулись и бежали. Поразив объект врага, расчет немедленно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ.
В бою приняли участие подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения специального назначения, оснащенные ПТРК.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении российские военные поразили 118-ю механизированную бригаду ВСУ у Вербового (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 75 человек, танк и две машины.