Советник главы ДНР Гагин: Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву ракеты ATACMS для ударов по России

Tекст: Антон Никитин

По словам эксперта, режим Зеленского – это как обезьяна с гранатой. Гагин допустил, что ВСУ, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории России, до которых смогут дотянуться, передает РИА «Новости».

Советник главы ДНР Дениса Пушилина призвал принимать эту возможность во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которых могут достичь эти ракеты. Он выразил уверенность, что Министерство обороны справится с такой задачей.

Эксперт отметил, что Украине поставили небольшую партию ракет ATACMS. При этом он выразил уверенность, что Киев постарается использовать эти ракеты «по полной».

Гагин также выразил мнение, что новые поставки таких ракет, если они вообще возможны, состоятся нескоро. «Разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла», – считает советник главы ДНР.

При этом он подчеркнул, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. «Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения – ответ будет зеркальным», – сказал Гагин.

Напомним, в минувший вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для населения.