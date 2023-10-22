В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения

Responsible Statecraft: Кассетная боевая часть ракет ATACMS с высокой вероятностью приведет к гибели мирного населения

Tекст: Антон Никитин

Эксперт подчеркнул, что США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, передает РИА «Новости».

По словам Пичи, решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, так как это оружие неизбирательного действия. Эксперт назвал поставки американских ракет ATACM Украине игрой с жизнями мирного населения в будущем.

Пичи отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. Кроме того, напомнил автор, кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет.

Эксперт добавил, что небольшие размеры и большое количество кассетных боеприпасов в боеголовке делает их еще более малозаметными и опасными для мирных жителей.

Напомним, во вторник Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.