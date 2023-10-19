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Путин назвал массовый спорт одним из национальных приоритетов
Путин назвал продвижение массового спорта одним из ключевых национальных приоритетов
Продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны, заявил президент России Владимир Путин.
«В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов», – говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии главы государства к участникам международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», проходящего в Перми.
Президент отметил, что в стране сейчас активно строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях. Особое внимание при этом, по словам Путина, уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего – на детей и молодежь. «И, конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене», – передает ТАСС слова главы государства.
Нынешний форум, как указал президент, проходит в год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью. На его площадке соберутся руководители федераций, профильных региональных организаций, лидеры спортивной индустрии, тренеры и наставники. «Столь широкое представительство – отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», – подчеркнул Путин.
«Уверен, нынешний форум пройдет успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России», – добавил он.
В четверг Путин в Перми примет участие в мероприятиях форума. Помимо этого, президент проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.