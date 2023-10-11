ВС России ликвидировали склад боеприпасов иностранных наемников

Tекст: Алексей Дегтярев

Склад располагался у города Волчанск в Харьковской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила десять контратак украинских штурмовиков 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад у Ивановки, Синьковки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР). Также группировка улучшила положение по переднему краю.

ВСУ потеряли на этом направлении до 280 человек, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская система М777, польская САУ Krab и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 67-й механизированной бригады у Серебрянского лесничества. Поражены живая сила и техника 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), 63-й механизированной бригады и 5-й бригады украинской нацгвардии к югу от Кузьмино, Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР).

ВСУ потеряли до 65 человек и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caesar, три САУ «Мста-С», САУ «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30 и чешская РСЗО RM-70 Vampire.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю у поселка Авдеевка (ДНР). Поражены резервы 31-й механизированной бригады ВСУ у Очеретино в ДНР, украинская сторона потеряла до 90 человек и 10 американских броневиков MaxxPro.

Общие потери киевского режима на этом направлении составили до 330 человек, танк, 11 БТРов, четыре бронемашины. Также поражены САУ Krab и гаубица Д-20.

У Орловки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южнодонецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинской 72-й механизированной бригады и 128-й бригады теробороны у Угледара и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 155 человек, систему M777, американскую гаубицу Paladin, британскую гаубицу FH70, две САУ «Мста-C» и одну САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении отражены две атаки украинских военных к северо-западу от Вербового (Запорожская область). ВСУ потеряли до 20 человек, танк. Поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 45 человек, систему М777 и орудие Д-20. У Приднепровского в Херсонской области поражена американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-36.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.