  • Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейскую экономику спасают остатки российского топлива
    Глава метро Москвы назвал причину столкновения поездов
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Пашинян оценил отношения России и Армении
    Песков разъяснил позицию России по конфликту Израиля и Палестины
    Посол Израиля оценил мнение о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    На здании мэрии британского Шеффилда установили флаг Палестины
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    22 комментария
    11 октября 2023, 15:02

    ВС России ликвидировали склад боеприпасов иностранных наемников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, склад принадлежал иностранным наемникам, сообщило Минобороны России.

    Склад располагался у города Волчанск в Харьковской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила десять контратак украинских штурмовиков 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад у Ивановки, Синьковки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР). Также группировка улучшила положение по переднему краю.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 280 человек, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская система М777, польская САУ Krab и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 67-й механизированной бригады у Серебрянского лесничества. Поражены живая сила и техника 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), 63-й механизированной бригады и 5-й бригады украинской нацгвардии к югу от Кузьмино, Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР).

    ВСУ потеряли до 65 человек и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caesar, три САУ «Мста-С», САУ «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30 и чешская РСЗО RM-70 Vampire.

    На Донецком направлении «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю у поселка Авдеевка (ДНР). Поражены резервы 31-й механизированной бригады ВСУ у Очеретино в ДНР, украинская сторона потеряла до 90 человек и 10 американских броневиков MaxxPro.

    Общие потери киевского режима на этом направлении составили до 330 человек, танк, 11 БТРов, четыре бронемашины. Также поражены САУ Krab и гаубица Д-20.

    У Орловки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

    На Южнодонецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинской 72-й механизированной бригады и 128-й бригады теробороны у Угледара и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 155 человек, систему M777, американскую гаубицу Paladin, британскую гаубицу FH70, две САУ «Мста-C» и одну САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских военных к северо-западу от Вербового (Запорожская область). ВСУ потеряли до 20 человек, танк. Поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 45 человек, систему М777 и орудие Д-20. У Приднепровского в Херсонской области поражена американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-36.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.

    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

    Коментарии (23)
    10 октября 2023, 16:15
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось прорвать оборону ВСУ у поселка Бердичи под Донецком, ВСУ могут попасть в котел под Авдеевской, сообщил Telegram-канал 105-го стрелкового полка народной милиции ДНР.

    На северном фланге у населенного пункта Бердичи прорвана оборона украинской стороны, ВС России вышли на окраины поселка и ведут бой, сообщается в Telegram-канале полка.

    Украинские военные начали отступать. Также российские подразделения нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления. Отмечается, что все идет к образованию Авдеевского котла.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях.

    Коментарии (26)
    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

    Коментарии (22)
    11 октября 2023, 01:56
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории

    Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Сенатор призвала Зеленского уважать национальное меньшинство румын на Украине и вернуть Румынии территории. Она прокричала свои требования в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с президентом Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (12)
    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

    Коментарии (12)
    10 октября 2023, 17:30
    Медведев объяснил, как надо отвечать на заявления Зеленского
    Медведев объяснил, как надо отвечать на заявления Зеленского
    @ Stephanie Scarbrough/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С президентом Украины Владимиром Зеленским «бессмысленно говорить на языке разума», поэтому на его обвинения в адрес Москвы о сотрудничестве с ХАМАС нужно заявить, что члены запрещенной в России ИГИЛ тайно скупают украинскую недвижимость, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    «С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», – указал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о заявлениях Зеленского о том, что за движением ХАМАС якобы стоит Россия.

    «Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ», – написал зампред СБ России.

    По его словам, также надо писать, что ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО. «Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость», – заключил Медведев.

    Коментарии (10)
    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 03:46
    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Владимир Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Он выразил опасения, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России», отвлечет внимание Запада от Украины, что обернется последствиями. Зеленский надеется, что США продолжат помогать Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война Израиля вредит Зеленскому.

    Коментарии (10)
    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 20:24
    Зеленский не дал гарантий Гросси относительно действий Киева против Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не обстреливать Запорожскую атомную электространцию, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, Зеленский лично обещал ему не обстреливать Запорожскую АЭС напрямую, сообщает The Guardian, передает РИА «Новости». Также украинский лидер сказал, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении», добавил глава МАГАТЭ.

    Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о трех неудачных попытках захватить Запорожскую АЭС.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 13:27
    Захарова рассказала об «оружии России» против генсека НАТО

    Захарова высмеяла слова генсека НАТО Столтенберга о якобы планах России использовать «зиму как оружие против Украины»

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует «использовать зиму как оружие против Украины».

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Столтенберг «и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений».

    «И только лето мы оставили для себя», – добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Столтенберг пообещал, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 16:07
    При обстреле ВСУ Белгородской области есть погибшие

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При обстреле со стороны Украины в Белгородской области во вторник погибли двое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    ВСУ дважды обстреляли поселок Поповка Краснояружского района, в ходе повторного обстрела погибли мирные жители, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Снаряд попал в частный жилой дом, пожилой мужчина умер от полученных ранений на месте. Его супруга получила тяжелые осколочные травмы. Бригада медиков отвезла ее в городскую больницу № 2 в Белгороде. Позже она скончалась.

    Ранее в ходе обстрела ВСУ поселка Уразово в Белгородской области погиб местный житель.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 03:30
    В Австрии заявили о постепенном признании Западом провала контрнаступления ВСУ

    Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер после изучения доклада Минобороны Британии о ситуации на Украине.

    В беседе с немецким телеканалом N-TV он заявил, что согласно докладу британских военных, продвижение украинских войск с начала  так называемого украинского контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские подразделения. Но якобы это далеко не то, что было оперативной целью  – «прорыв к Азовскому морю» и заставить Москву сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    Райснер считает, что британцы пытаются по-новому интерпретировать эту историю, чтобы понести минимальный репутационный ущерб.

    Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 22:07
    Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Тревога в Полтавской области прозвучала в 21.29 (совпадает с мск), следом – в Харьковской области, через несколько минут сигнал прозвучал в Днепропетровском регионе, передает РИА «Новости».

    Ранее авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 07:47
    NBC: В Конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

    NBC: Республиканцы в Палате представителей Конгресса США не одобрили объединение помощи Украине и Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США скептически отнеслись к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю, сообщил телеканал NBC.

    По его сведениям, многие законодатели-республиканцы заявили, что они, «если не прямо выступают против», то скептически относятся к подобной инициативе, передает ТАСС.

    Так, Марджори Тейлор-Грин заявила, что не будет голосовать за финансирование Украины, а Израиль, по ее мнению, совершенно отдельный      вопрос.

    Как отмечает NBC, не одобряют объединение помощи Украине и Израилю и республиканцы, которые поддерживают оказание поддержки обеим странам. Член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон пояснил, что будет неправильно делать одну страну заложницей другой.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.

    До этого в США заявили, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине.

    Между тем, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля, и для союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Коментарии (0)
    Главное
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС
    Кремль отреагировал на повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией
    Киргизия ратифицировала соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    Эксперт сказал, как работает система предотвращения столкновений поездов в метро

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейскую экономику спасают остатки российского топлива

    «Нехватка российского дизельного топлива – главный дестабилизирующий фактор европейской экономики», признает европейская пресса. И дело не только в дизеле, не менее важным российским ресурсом, потребление которого Европа даже увеличивает, является сжиженный природный газ. Как все это увязывается с санкциями и декларациями об отказе ЕС от российских энергоносителей? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............