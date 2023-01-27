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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 над Угледаром
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В последние сутки российские средства противовоздушной обороны в Донецкой народной республике (ДНР) сбили самолет украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны.
ПВО России сбили Су-25 над городом Угледар в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, за сутки было уничтожено 11 украинских беспилотников у поселков Берестовое (Харьковская область), Пролетарки, Малой Кардашинки (Херсонская область), Мирного (Запорожская область), у города Кременная, Оборотновки, Баранниковки (ЛНР), Угледара, Новомайорского и Никольского (ДНР).
Также было перехвачено 14 снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS у города Попасная (ЛНР), поселков Владимировка, Валерьяновка, Комсомольский (ДНР) и города Раденск (Херсонская область).
С начала спецоперации всего уничтожено 380 самолетов, 204 вертолета, 2,9 тыс. беспилотников, 402 ЗРК, 7644 танка и других бронированных боевых машин, 991 машина РСЗО и т.д.
Также 26 января ВС России сорвали подвоз вооружений и боеприпасов НАТО киевским властям.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Джонсон осадил оскорбившую россиян украинскую журналистку
Бывший премьер Британии Джонсон напомнил оскорбившей россиян украинской журналистке о жертвах русского народа в ВОВ
Бывший британский премьер Борис Джонсон на телеканале «Рада» осадил журналистку с Украины, которая сравнила россиян с нацистами.
По его словам, журналистке следует быть острожной с подобными высказываниями и не забывать, что россияне и украинцы также понесли гигантские потери от нацистского режима, передает РИА «Новости».
В свете новостей о решении властей Германии поставить танки Leopard 2, Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
Эксперты допустили расширение зоны СВО
Политолог Григорьев: Россия освободит все исконно русские земли, занятые украинскими националистами
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Задача России – это защита русских граждан, проживающих на наших исторических землях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя слова президента Владимира Путина о защите людей, проживающих на российских исторических территориях.
«Для меня нет сомнений в том, что для решения задач по денацификации Украины, о которых президент объявил в начале СВО, необходимо освобождать исконно русские территории, занятые украинскими националистами», – считает член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
«Офис Зеленского, на фоне нашего продвижения и успехов в СВО, будет пытаться нанести еще больший ущерб русским людям. Нет сомнений в том, что украинская власть до последнего будет вести обстрелы, уничтожая мирное население. Кроме того, в офисе Зеленского даже не скрывают своего желания наносить удары по Крыму, Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам», – отметил он.
«Что же касается Украины, то ее образование носит характер неудавшегося государства. Большая часть территорий, которые по решению Владимира Ленина вошли в состав Украинской ССР, являются исконно русскими. Кроме того, к украинской государственности есть большие вопросы по части ее легитимности», – рассуждает собеседник.
«Поэтому то, о чем говорил наш президент на встрече со студентами, более чем актуально и справедливо», – подчеркнул Григорьев.
В свою очередь донецкий политолог Владимир Корнилов отметил, что «сегодня СВО в том или ином варианте ведется на всей территории Украины, а если быть точнее – на территориях исторической России». «Мы защищаем русское население, которое оказалось под гнетом украинских националистов. Донецкая народная республика, правопреемница Донецко-Криворожской республики, и еще три региона уже вернулись в состав России», – добавил он.
«Кроме того, я надеюсь, что мы освободим Одессу и другие города. Напомню, что Владимир Путин, начиная СВО, отдельно подчеркнул: мы найдем и покараем всех, кто устраивал зверства в Одессе», – заключил Корнилов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского студенчества напомнил, что цель нашей СВО «прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях». Это заявление, по мнению экспертов, может указывать на расширение географии СВО в будущем.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, какие ошибки были допущены в ходе образования СССР и как современная Россия их устраняет. Историк Владимир Шаповалов отметил, что, по сути, из-за действий большевиков значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства.
Он напомнил, что в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. По его словам, это усугубилось тем, что в 1991 году Союз был разделен именно по административным границам и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру.
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В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
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Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
Трамп назвал опасные последствия передачи танков Киеву
После передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Сначала танки, потом – ядерное оружие», – цитирует Трампа РИА «Новости».
Бывший глава США призвал остановить «безумную войну» сейчас же, отметив, что это сделать достаточно просто.
Трамп уже многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в третью мировую, и говорил, что боевых действий бы не произошло, останься он президентом.
Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, Германия передаст танки Leopard 2.
В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону
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В ООН надеются на установление справедливого мира на Украине в соответствии с международным правом, но новые поставки вооружения Киеву не являются шагом в этом направлении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Журналист спросил Дюжарикка, с чем бы он хотел обратиться к сторонам конфликта для того, чтобы избежать худшего сценария, сообщает РИА «Новости».
На что тот ответил, что для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий. «Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда (Киеву) будут поступать новые вооружения», – сказал Дюжаррик.
«Чего мы хотели бы видеть – так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», – добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
Власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams.
К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте
Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин анонсировал «хорошие новости» из Угледара. По его словам, окружение и последующее освобождение этого города обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления, что может в корне поменять расклад сил на фронте. В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, может стать новым, очень важным для нас успехом, передает РИА «Новости».
Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
Медведев сравнил Зеленского с пуделем
Медведев заявил о неспособности Зеленского продержаться и день без поддержки Запада
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Украинский президент Владимир Зеленский и киевский режим не смогут продержаться без поддержки со стороны Запада и одного дня, предположил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зеленский зависит от оружия, которое ему поставляет Североатлантический альянс, и денег стран Запада «на 1000%», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он сравнил Зеленского с «пуделем у ног дрессировщика», который «тявкает» по хлопку хозяина, и предположил, что заявления политика могут говорить о реальной психологической проблеме у него.
Медведев отметил, что «внешне бессмысленные заявления» украинского президента могут преследовать конкретную цель – обоснование для новых поставок киевским властям.
«Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен», – изобразил обращение Зеленского к Западу зампред Совбеза.
Он добавил, что Зеленского регулярно «навещают по месту жительства» западные эскулапы, делая «денежные, оружейные и словесные инъекции», стимулирующие «бредовое состояние».
В среду Медведев предположил, что киевские власти вскоре вполне могут лишиться выхода к морю.
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В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен
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Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.
«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.
«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.
«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.
«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.
Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».
«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.
«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.
При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
-
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В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России
Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.
Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.
Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
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Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине
Захарова: Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине
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Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила российский дипломат в своем Telegram-канале, министерство иностранных дел ФРГ выступило с утверждением, что оказание поддержки Киеву якобы не делает Германию стороной конфликта на Украине. В то же время, подчеркнула Захарова, согласно заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января, Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России. Захарова указала, что это же министерство не считает Германию участницей конфликта. Официальный представитель МИД РФ рекомендовала послу Германии в России прояснить противоречащие друг другу высказывания внешнеполитического ведомства ФРГ.
В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.