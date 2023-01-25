После скандала с закупкой еды украинское Минобороны анонсировало блюда для веганов

После скандала с закупкой еды для ВСУ украинское Минобороны анонсировало блюда для веганов

Украинское военное ведомство намерено увеличить число поставщиков продовольствия в армии и расширить меню, добавив блюда для вегетарианцев и тех, кто придерживается особого меню из-за религиозных убеждений, заявил глава министерства Алексей Резников.

Резников сказал, что после коррупционного скандала встретился с депутатами Рады и проинформировал их о соглашениях с поставщиками и «ошибках в этих документах, найденных в конце декабря», пишет «Страна.ua».

После этого прошла проверка, сами договоры не зарегистрированы в госказначействе и юридическая процедура по ним остановлена.

По его словам, для выяснения отдельных данных по ценам в сделках заказана экспертиза от украинского Минюста, новые соглашения по питанию заключат в госказначействе на этой неделе.

Он похвалил новую систему питания в украинской армии, введенную в 2016 году, поскольку это – «шаг вперед», и теперь «только курятины в каталоге семь наименований».

Напомним, украинское Минобороны опровергало сообщения СМИ о проведении закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и анонсировало проверку. После этого скандала в отставку подал замглавы ведомства Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ.