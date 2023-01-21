И.о. главы минрегиона Украины задержан за хищение бюджетных средств

Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники

Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.

«В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.

Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».

В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.