Киев угодил в трансформаторную зависимость от России

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2023-й перестроит российскую экономику

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Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов. Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Смольянинову предрекли наказание рублем

Артисты, которые годами зарабатывали в России, критикуют Родину Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,
Григорий Сысоев/РИА Новости,
Андрей Любимов/Агентство «Москва»
В Сети не утихает скандал вокруг Артура Смольянинова. Звезда фильма «9 рота», оказавшись в Латвии, заявил о безразличии к Родине, желании воевать за Украину и готовности пристрелить коллегу по кинокартине Сослана Фидарова из-за его участия в СВО. Ранее в схожие скандальные ситуации попали Валерий Меладзе и Максим Галкин. Зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу? Подробности...
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Ради спасения экономики Британию вернут в XIX век

Сунак не только «пережил» Лиз на высоком посту, но и всерьез собирается подавить волну забастовок Jacob King/AP/ТАСС
Пережив на прошлой неделе «черный четверг» и опасаясь гибельного для страны «черного полугодия», власти Великобритании решили подавить забастовочное движение. Сейчас оно приняло масштабы, каких не было почти 50 лет. А бороться с ним правительство Риши Сунака будет такими методами, которые заставляют вспомнить о позапрошлом веке. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Стране нужен культурный ЗОЖ

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

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Войны не будет, сербы расходятся

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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    Киев угодил в трансформаторную зависимость от России

    Более всего Украине не хватает трансформаторов на 750 кВ, которые весят около 200 тонн
    		   9 января 2023, 22:10
    Фото: Рудольф Алфимов/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Запад не сможет помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Киеву нужны мощные, дорогие и весьма тяжелые трансформаторы советского образца, которых из-за различий в энергосистемах нет ни в ЕС, ни в США. Поставить такое оборудование обещают страны Прибалтики и Азербайджан. Но смогут ли они полностью удовлетворить потребности Украины в трансформаторах?

    Жители Киева вновь сообщают о длительных перебоях с электроэнергией, сообщил вечером в понедельник Telegram-канал украинского издания «Страна». В частности, северная часть района Оболонь была отключена с 15.00, прогнозируемое восстановление подачи электричества планировалось лишь в конце дня.

    В недавнем интервью газете Financial Times глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о том, что Киев нуждается в советских трансформаторах для восстановления разрушенной инфраструктуры. Как указано в статье, украинская энергосистема использует оборудование с советских времен, поэтому трансформаторы западного стандарта не подходят для ремонта большинства узлов энергосистемы.

    Так, более всего не хватает трансформаторов на 750 кВ, которые весят около 200 тонн. При этом глава компании добавил, что определенное число агрегатов получилось привезти из бывших республик Советского Союза, в том числе из Литвы, однако этого недостаточно.

    В результате российских атак было повреждено более 40% энергетической инфраструктуры страны, утверждается в публикации Financial Times. Ранее, 16 декабря, то же издание отмечало: «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в системе и общенациональное отключение электроэнергии, сославшись на 50-процентную потерю в электроэнергетической системе страны.

    Западные партнеры Киева обещают помочь, но очень необычным способом: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что организация готова предоставить стране электрогенераторы. По ее словам, Украине будут переданы 800 генераторов, 40 из которых пойдут на снабжение больниц. Приводится статистика, что Франция направит Киеву 100 генераторов, Словакия – 19, а Германия – 23. Помимо этого, ЕС обещает закупить 30 миллионов энергосберегающих лампочек для Украины.

     

    Добавим, что Азербайджан также отправил на Украину гуманитарную помощь, состоящую из электрооборудования. Как сообщается в официальном пресс-релизе дипведомства страны, ОАО «Азерэнержи» предоставила Киеву 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

    Подобными поставками коренных проблем украинской энергетики не решить, указывают эксперты. По их оценке, в ситуации, когда около половины всей системы страны выведено из строя, лишняя сотня генераторов мало что изменит. По сути, вся энергетическая инфраструктура Украины распалась на отдельные острова, слабо связанные друг с другом.

    Фактически в настоящее время на территории страны находятся несколько независимых частей некогда единой энергетической инфраструктуры государства. Их цель в настоящее время – обеспечение нужд оборонной промышленности и транспортной инфраструктуры, но не обслуживание гражданских нужд. Восстановить расколотую систему в условиях непрекращающихся обстрелов – невероятно трудно, ведь в настоящее время заменять сгоревшее оборудование нечем, полагают специалисты.

    «Удары российских ВКС пришлись на достаточно уникальное и штучное оборудование. Конечно, трансформаторы напряжением 750 киловольт есть у каждого рачительного оператора энергосистемы в каждой стране, где они используются – так сказать, на «горячую» замену. Но сложность для Украины тут в том, что это оборудование весом до 200 тонн и стоимостью десятки миллионов долларов. Если говорить о необходимом для Украины объеме трансформаторов, то их общая стоимость может исчисляться миллиардами долларов», – пояснил газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    Впрочем, добавил он, у Литвы после выведения из эксплуатации Игналинской АЭС, вероятно, высвободились такие трансформаторы, некоторые из которых они, судя по всему, и передали Украине.

    «Но ранее речь шла о штучных поставках, теперь же речь идет о выводе из строя на Украине десятков трансформаторов высокого напряжения 110, 330 и 750 киловольт, и заменить их невозможно.

    К тому же, производство таких трансформаторов занимает от полугода до года – с учетом проектных работ и привязки к местности», – подчеркнул специалист.

    В то же время, Россия способна заместить и восстановить все разрушенные на Украине трансформаторы, полагает Анпилогов. «Энергосистема Украины имеет установленную мощность в 50 – 60 гигаватт, а российская – 250 гигаватт. У нас очень большие складские запасы нужных Украине трансформаторов, а также широкие возможности для их производства. На Украине такие заказы были способны выполнить, например, предприятия «Запорожтрансформатор», «Преобразователь», но они были остановлены еще до начала СВО, потому что украинские власти не уделяли этой сфере должного внимания. А сейчас, для того, чтобы реанимировать их у Киева нет ни специалистов, ни технологий», – указал собеседник.

    Что касается США, то они не смогут собрать для Украины нужные трансформаторы, потому что у двух стран различаются энергетические системы, пояснил, в свою очередь, экономист Иван Лизан. «Есть такое понятие: «класс напряжения», и на Украине, которая в прошлом веке проходила период форсированной реиндустриализации, он уникальный – 750/330 киловольт с переходом со 330 на 110 киловольт. Такого больше нет нигде в мире, за исключением Европейской части России, и в этом – главная трагедия ситуации для Украины», – сказал он.

    В целом, ни в Европе, ни в Азии, ни в США не производят те трансформаторы, которые бы подходили по классу напряжения украинским аналогам, отметил собеседник. «Конечно, создать новые объекты инфраструктуры тоже можно, но для этого придется вывезти часть мощностей и работников с заводов, что потребует колоссальных затрат», – указал Лизан.

    Однако, то, что ищет Украина, есть у России, добавил эксперт. «Историческое прошлое двух стран приводит к тому, что у нас есть трансформаторы, схожие по показателям с киевскими образцами. Таким образом, Москва является страной, которая могла бы восстановить энергосистему Украины после окончания конфликта. У нас также имеются мощности по производству трансформаторов. Мы способны обеспечить любые нужды – необходимо лишь обсудить сроки. Кстати, наша страна уже занимается этим вопросом: в Мариуполе установлены трансформаторы российского класса на 220 вольт», – напомнил Лизан.

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