Энергетики Украины назвали беспрецедентными повреждения инфраструктуры страны

Глава «Укрэнерго»: На восстановление энергообъектов Украины могут уйти годы

Повреждения энергетической инфраструктуры Украины достигли беспрецедентного уровня, много объектов уничтожено, на полное восстановление уйдут месяцы, а то и годы, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий заявил, что уровень повреждений инфраструктуры страны носит беспрецедентный характер. По его словам, достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена, речь идет не только о подстанции «Укрэнерго», но и гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы, передает ТАСС.

Он также заявил, что наиболее значительно повреждены энергообъекты в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Кудрицкий предупредил, что теоретически Украине может грозить полное отключение от света, но на практике такого пока ждать не стоит.

Ранее первый замглавы украинского МВД Евгений Енин заявил, что с начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры.