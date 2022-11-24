Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву?

В четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе телефонных переговоров с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и Минэнерго США запросил поставки высоковольтного оборудования для восстановления энергосистемы. Симсон на встрече с коллегами – министрами стран ЕС от имени Еврокомиссии призвала в массовом порядке направлять Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы, сообщает ТАСС.

В свою очередь глава Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела также передал сообщение Галущенко «о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что отключения света в стране могут продолжаться неделями.

Напомним, что в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме. Без света остались крупные города, также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все оставшиеся под контролем киевского режима атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.

По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 киловольт, которые отвечают за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. В четверг Минобороны России подтвердило удары по энергообъектам Украины.

С другой стороны, вечером в четверг крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о восстановлении работы своих электростанций. «Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов – во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей», – цитировал ТАСС сообщение на сайте компании.

Как бы то ни было, к сегодняшнему дню на Украине повреждено не менее 50% объектов энергоинфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. «Особенно большие разрушения фиксируются на гидроподстанциях, которые выдают ток с электростанции, а также обеспечивают переток электроэнергии между разными областями страны», – отметил эксперт.

Добавим, что специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов ранее обратил внимание на то, что целью российских ракетных ударов в этот раз стали украинские подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ. «До сих пор Украина бравировала тем, что эти подстанции не были выведены из строя, мол, удары не достигли цели. Но дело в том, что предыдущие ракетные удары были щадящего плана: выводили из строя подстанции 110 кВ и 330 кВ», – пояснил аналитик.

Подстанций напряжением 750 кВ на Украине меньше десяти. «Но выход из строя каждой из них – это фактически выпадение сразу нескольких областей, потому что именно такие подстанции отвечают за переброску электроэнергии между областями», – напомнил Анпилогов.

«Объединенная энергосистема Украины фактически разбита на острова,

– в свою очередь подчеркнул Лизан. – Ее, конечно, попытаются в ближайшее время собрать, но при очередном ударе ущерб станет еще больше. И при каждом таком обстреле горит большое количество энергооборудования, которое заменить просто нечем».

«Самая большая проблема – трансформаторы. Именно они стоят на открытых распределительных устройствах (ОРУ). Сложность с ними в том, что они гигантские, весят под 200 тонн, так еще и наполнены маслом. Горит такая штука ярко и красиво, сжигая все вокруг. Тушить их тоже непросто – для этого нужны колоссальные объемы специальной пены», – объясняет эксперт.

«На Украине есть заводы, где раньше делали эти трансформаторы, – рассказал Лизан. – Так, у Запорожского трансформаторного завода, который до недавнего времени принадлежал олигарху Константину Григоришину, до 2014 года были заказы, в том числе из России и других стран дальнего зарубежья. Однако потом завод стал убыточным, а в 2019 году и вовсе подал на банкротство. Украинской власти было плевать на это производство».

Компания «Укрэнерго» предпочитала закупать иностранное оборудование, особенно если им выдавали кредиты, отметил собеседник. Поэтому собственного производителя – Запорожский трансформаторный завод – просто дискриминировали на торгах. «Григоришин и руководство завода на это жаловались, но исправить ситуацию не удалось. А уже после начала СВО в завод прилетела ракета, был мощный взрыв. Поэтому вообще нет гарантий, что он восстановит производство», – рассуждает Лизан.

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«Есть еще один трансформаторный завод на базе Всесоюзного института трансформаторостроения (ВИТ) в Запорожской области. Он был построен в 2012 году. Но проблема в том, что с 2006 года сам ВИТ принадлежал российскому холдингу «Электрозавод». То есть ВИТ был встроен в кооперационную цепочку. В нынешних условиях он вряд ли что-то будет производить. Это же касается и других предприятий, которые когда-то были на Украине», – иронично замечает собеседник.

Эксперт уверен, что чисто теоретически возможно реанимировать производство в Запорожье, но не при нынешней власти. «Сейчас Украине остается только клянчить оборудование у Запада. Но только они, похоже, не учитывают классы напряжения трансформаторов. Так, на всем постсоветском пространстве стоят трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ. Соответственно, с ходу притаранить и установить, например, оборудование Siemens просто не получится», – резюмировал Лизан, подчеркнув, что решить проблему Зеленский может лишь за счет переговоров с Россией.

Добавим, что Украина, по оценке Анпилогова, не сможет восстановить энергобаланс в разумные сроки. Эксперт также ссылается на проблемы с установкой для подстанций – эти штучные установки изготавливаются на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет. «Сложности могут возникнуть и с доставкой этого оборудования», – напоминает эксперт.

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