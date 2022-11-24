Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

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24 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 21:41  |  vz.ru
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Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
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Почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев

Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины REUTERS/Umit Bektas
Распоряжением офиса Зеленского ВСУ поголовно мобилизуют русскоязычных граждан Украины. При этом галичан и жителей других западных регионов Незалежной мобилизационные мероприятия практически не затрагивают. Почему власти в Киеве отправляют на убой главный электорат Зеленского в 2019 году? Подробности...
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Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
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Как украинцы делают Эстонию русской

Не все жители Эстонии согласны с языковой политикой местных властей Сергей Степанов/ТАСС
Случилось неожиданное: эстонский парламент вдруг отверг законопроект о полном запрете использования в стране русского языка. Дискуссия по данному вопросу затронула даже сексуальную тематику, а причиной появления законопроекта стали, как ни парадоксально, украинские беженцы. Однако в реальности эстонской идентичности сегодня угрожает совсем другой язык.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Мы наблюдаем битву цивилизаций

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Начав СВО, Россия послужила катализатором процесса изменения мира, в котором Западу в имеющемся виде места нет. Россия уже не раз спасала мир ценой огромных жертв, встав на пути Орды, полчищ Наполеона и фашистской нечисти. Возможно, придется снова. Подробности...
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Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Республиканцы намерены усилить контроль за расходованием американских средств на Украину. Однако сами расходы сохранятся – это в интересах любой администрации США, будь она республиканская или демократическая. Подробности...
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Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...
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Галичан не берут в ВСУ

Борис Джонсон во всем признался

Украина во мгле

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

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    Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

    Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами
    		   24 ноября 2022, 21:15
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву?

    В четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе телефонных переговоров с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и Минэнерго США запросил поставки высоковольтного оборудования для восстановления энергосистемы. Симсон на встрече с коллегами – министрами стран ЕС от имени Еврокомиссии призвала в массовом порядке направлять Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы, сообщает ТАСС.

    В свою очередь глава Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела также передал сообщение Галущенко «о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что отключения света в стране могут продолжаться неделями. 

    Напомним, что в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме. Без света остались крупные города, также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все оставшиеся под контролем киевского режима атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.

    По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 киловольт, которые отвечают за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. В четверг Минобороны России подтвердило удары по энергообъектам Украины.

    С другой стороны, вечером в четверг крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о восстановлении работы своих электростанций. «Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов – во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей», – цитировал ТАСС сообщение на сайте компании.  

    Как бы то ни было, к сегодняшнему дню на Украине повреждено не менее 50% объектов энергоинфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. «Особенно большие разрушения фиксируются на гидроподстанциях, которые выдают ток с электростанции, а также обеспечивают переток электроэнергии между разными областями страны», – отметил эксперт.

    Добавим, что специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов ранее обратил внимание на то, что целью российских ракетных ударов в этот раз стали украинские подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ. «До сих пор Украина бравировала тем, что эти подстанции не были выведены из строя, мол, удары не достигли цели. Но дело в том, что предыдущие ракетные удары были щадящего плана: выводили из строя подстанции 110 кВ и 330 кВ», – пояснил аналитик.

    Подстанций напряжением 750 кВ на Украине меньше десяти. «Но выход из строя каждой из них – это фактически выпадение сразу нескольких областей, потому что именно такие подстанции отвечают за переброску электроэнергии между областями», – напомнил Анпилогов.

    «Объединенная энергосистема Украины фактически разбита на острова,

    – в свою очередь подчеркнул Лизан. – Ее, конечно, попытаются в ближайшее время собрать, но при очередном ударе ущерб станет еще больше. И при каждом таком обстреле горит большое количество энергооборудования, которое заменить просто нечем».

    «Самая большая проблема – трансформаторы. Именно они стоят на открытых распределительных устройствах (ОРУ). Сложность с ними в том, что они гигантские, весят под 200 тонн, так еще и наполнены маслом. Горит такая штука ярко и красиво, сжигая все вокруг. Тушить их тоже непросто – для этого нужны колоссальные объемы специальной пены», – объясняет эксперт.

    «На Украине есть заводы, где раньше делали эти трансформаторы, – рассказал Лизан. – Так, у Запорожского трансформаторного завода, который до недавнего времени принадлежал олигарху Константину Григоришину, до 2014 года были заказы, в том числе из России и других стран дальнего зарубежья. Однако потом завод стал убыточным, а в 2019 году и вовсе подал на банкротство. Украинской власти было плевать на это производство».

    Компания «Укрэнерго» предпочитала закупать иностранное оборудование, особенно если им выдавали кредиты, отметил собеседник. Поэтому собственного производителя – Запорожский трансформаторный завод – просто дискриминировали на торгах. «Григоришин и руководство завода на это жаловались, но исправить ситуацию не удалось. А уже после начала СВО в завод прилетела ракета, был мощный взрыв. Поэтому вообще нет гарантий, что он восстановит производство», – рассуждает Лизан.

    «Есть еще один трансформаторный завод на базе Всесоюзного института трансформаторостроения (ВИТ) в Запорожской области. Он был построен в 2012 году. Но проблема в том, что с 2006 года сам ВИТ принадлежал российскому холдингу «Электрозавод». То есть ВИТ был встроен в кооперационную цепочку. В нынешних условиях он вряд ли что-то будет производить. Это же касается и других предприятий, которые когда-то были на Украине», – иронично замечает собеседник.

    Эксперт уверен, что чисто теоретически возможно реанимировать производство в Запорожье, но не при нынешней власти. «Сейчас Украине остается только клянчить оборудование у Запада. Но только они, похоже, не учитывают классы напряжения трансформаторов. Так, на всем постсоветском пространстве стоят трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ. Соответственно, с ходу притаранить и установить, например, оборудование Siemens просто не получится», – резюмировал Лизан, подчеркнув, что решить проблему Зеленский может лишь за счет переговоров с Россией.

    Добавим, что Украина, по оценке Анпилогова, не сможет восстановить энергобаланс в разумные сроки. Эксперт также ссылается на проблемы с установкой для подстанций – эти штучные установки изготавливаются на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет. «Сложности могут возникнуть и с доставкой этого оборудования», – напоминает эксперт.

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