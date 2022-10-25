В России оценили планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии

Экономист Лизан: Украина нуждается не в альтернативных источниках энергии, а в срочном восстановлении инфраструктуры

Проблема альтернативных источников в том, что их мощностями невозможно управлять. Единственное, чем может помочь Вашингтон, – привезти трансформаторы, но они что-то не спешат с этим, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии.

«Сложно сказать, какие альтернативные источники энергии Штаты могут предложить Киеву. На Украине, например, есть недостроенные ветропарки. Там осталось смонтировать некоторые ветряки, но сейчас работы не ведутся. Их фактически просто охраняют, чтобы местные жители не растащили сооружения на гайки», – сказал экономист Иван Лизан.

«Половина всей имеющейся на Украине «зеленой» генерации просто не работает. Основная ее проблема в том, что мощностью невозможно управлять. Электроэнергия максимально нужна утром и вечером. Но в это время солнечная панель ничего не вырабатывает, а ветряк крутится лишь при наличии ветра», – продолжает собеседник.

Эксперт отмечает, что сейчас властям Украины надо думать не об альтернативных источниках энергии, а о восстановлении инфраструктуры как таковой. «Угля в стране запасено от 2,2 до 2,5 млн тонн. Этого и в обычном состоянии Украине хватило бы на пару месяцев. Газа там накоплено в районе 14 млрд кубов. В текущих границах государства этого тоже вполне достаточно», – поясняет он.

«Но есть огромные проблемы с целостностью инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы сжечь эти энергоносители и преобразовать в энергию, а затем доставить до потребителя. То есть у Украины наблюдается проблема с созданием и распределением энергии», – подчеркивает Лизан.

«Могут ли американцы в теории помочь их восстановить? Да, могут. Но для этого необходимо, чтобы они начали делать трансформаторы и каким-то образом доставляли их через океан самолетами в виде конструктора Lego. На изготовление нового оборудования уйдет от полугода до девяти месяцев, а трансформаторы нужны здесь и сейчас, но что-то я не вижу особого рвения со стороны Вашингтона», – иронизирует экономист.

«Украина надеется, что необходимое оборудование им удастся получить с закрывающихся европейских ТЭЦ и ТЭС. Но Европа, скорее всего, эти объекты будет перезапускать в текущем сезоне. Да и доставить эти трансформаторы непросто – они весят сотни тонн, а их размеры соотносимы с двумя железнодорожными вагонами, поставленными друг на друга», – объясняет собеседник.

«Можно было бы, конечно, пофантазировать на предмет поставок газа Штатами, но у них нет опции перенаправить топливо из Азии. У Вашингтона нет своего Газпрома, там все держится на частниках. Договориться с ними не так просто. Так что Белый дом может только поддержать Украину на словах, пожелать им не унывать и похлопать по плечу», – иронично заключил Лизан.

Ранее стало известно о том, что США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.

Кроме того, ранее сообщилось о том, что в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления. Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, усомнились в способности США восстановить энергообъекты Украины.

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