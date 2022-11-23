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На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света
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На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.
В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.
В министерстве сообщили, что в среду оказались «временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи». В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
В Киеве произошла серия взрывов
В Киеве прогремели несколько взрывов
В украинской столице прогремела серия взрывов, начались перебои со светом и водой, об этом сообщили несколько украинских изданий.
В части левобережных районов Киева после взрывов наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава города Виталий Кличко сообщил, что повреждения получил инфраструктурный объект.
В среду во всех подконтрольных киевским властям регионах объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одесской области.
Министр обороны Германии пообещала долгую войну на Украине
Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе выступления на мероприятии в Берлине призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели. По ее словам, следует ожидать, что эта война продлится еще месяцы. Министр обороны Германии заявила о необходимости позаботиться о том, чтобы у Украины были возможности выстоять, передает ТАСС.
Тем временем бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.
По словам Джонсона, позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась. По словам бывшего британского премьера, представители правительства Германии в подкрепление своей позиции называли ряд весомых экономических причин.
Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции до самого последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
В минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
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Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.
Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.
Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.
В Молдавии дали разъяснения по поводу «осевшего» на Украине газа
Вице-премьер Молдавии: Осевший на Украине газ является резервом Молдавии и будет оплачен
Оставшийся на территории Украины газ является резервом Молдавии, он будет оплачен, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В своем Telegram-канале он отметил, что оставшийся объем газа на Украине является хранящимся на складе сбережением. Этот запас будет полностью оплачен Молдавией.
По его словам, в хранилище Молдавии уже имеется более 200 млн кубометров газа.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Киев потребовал извинений за земли Украины на карте «Великой Венгрии»
МИД Украины потребовал от Будапешта извинений после появления премьера Венгрии Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии»
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Киев ожидает извинений после появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с изображением «Великой Венгрии» с частью украинской территории, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
В МИД Украины сообщили, что 22 ноября в министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, который отмечал неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности Украины.
Ранее во вторник МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа Орбана с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой и не пытаться видеть «того, чего нет». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию.
Британия решила передать Украине вертолеты Sea King
The Times: Британия передаст Украине три снятых с вооружения вертолета Sea King
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King, сообщили СМИ.
Как сообщила The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, это будет первая поставка Британией пилотируемых летательных аппаратов, передает ТАСС. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву, в которую также входят 10 тыс. артиллерийских снарядов.
Издание отметило, что десять украинских экипажей уже прошли программу подготовки на вертолетах, снятых с вооружения в Британии в 2018 году.
Отметим, что первый полет опытного образца S-61/SH-3 Sea King состоялся 11 марта 1959 года. За время войны во Вьетнаме северовьетнамцы уничтожили 8 американских вертолетов SH-3 и 25 модернизированных CH-3. По техническим причинам и ошибкам пилотов было потеряно 12 SH-3 и 9 CH-3.
Ранее Испания решила передать Киеву 20 бронетранспортеров М-113 времен Вьетнамской войны.
В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине
Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине
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Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.
«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, экс-премьера Британии, похоже, «потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.
Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.
«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.
С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и прежде всего экономическим интересам.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.
Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
При этом накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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Хакеры RaHDit обнародовали данные курсантов и преподавателей Академии СБУ
Хакеры RaHDit опубликовали данные более чем 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
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Хакерская группа RaHDit опубликовала на антифашистском портале «Немезида» списки преподавателей и курсантов Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа «Zаря».
Всего хакеры «слили» данные свыше 400 человек, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ. Обнародованы индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса регистрации, телефоны, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера, цифровые коды в мессенджерах, передает РИА «Новости».
Утечка включает в себя образовательные программы, перечни учебных групп и даже успеваемость тех или иных курсантов.
Ранее хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовала в интернете данные более чем 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки Украины.
Напомним, в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Юшков: Газовые махинации Кишинева с Киевом разозлят молдаван
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Молдавия могла заключить с Украиной негласное соглашение и продавать им часть того газа, который шел из России. Если об этом узнают молдаване, это вызовет волну недовольства из-за внутреннего дефицита топлива в стране. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Молдавия подтвердила оседание российского газа на Украине. Киев информацию отвергает.
«Такое ощущение, что Молдавия просто перепродавала тот газ, который Газпром обозначил как «оседающий на Украине». Причем, Кишинев мог заключить непубличное соглашение с Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что нам ничего неизвестно о состоянии добывающей отрасли на Украине, а также об уровне потребления. До начала СВО стране было необходимо 30 млрд кубов, в то время как добыча составляла 20 млрд кубов», – напомнил собеседник.
«И если сейчас разрыв усилился, то им наиболее выгодно купить топливо у Молдавии, тем более в первом и четвертом кварталах цены привязаны к нефти, а не к спотовому рынку. И тогда стоимость составляет ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Если же Украине нужно официально что-то импортировать, то привязка будет именно к спотову рынку, а это очень дорого», – продолжил он.
«При этом я не исключаю, что у Молдавии в контракте прописан запрет на реэкспорт. Именно поэтому они скрыли свои махинации от Газпрома. Конечно, Кишинев мог просто хранить свои запасы на Украине, но тогда совершенно не понятно, зачем это делать в нынешних условиях, когда в Молдавии и так наблюдается дефицит», – рассуждает Юшков.
«Примечательно, что Молдавия уже ввела ограничения внутри страны на подачу газа. И если выяснится, что при внутренних ограничениях власти просто пытались заработать, то это вызовет бурю негодования среди населения и разозлит молдаван вплоть до протестов», – уверен эксперт.
«При таком раскладе Газпрому было бы выгодно сократить прокачку именно на Молдавию, а высвободившиеся объемы перенаправить на Австрию. Это выгодно еще и потому, что в Европе идет привязка к спотову рынку, то есть мы еще и дополнительно заработаем. Как мне кажется. «додавливать» Молдавию Газпром сейчас не будет из-за потенциальных проблем с Приднестровьем», – заключил Юшков.
Ранее Украина опровергла оседание на своей территории российского газа, предназначавшегося Молдавии. Как заявили в компании «Оператор ГТС Украины», весь объем топлива, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале подтвердил оседание российского топлива на подконтрольных Киеву территориях.
«Те объемы газа, которые Газпром называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – сообщил политик.
Он также отметил, что в Молдавии в хранилищах находится более 200 млн кубометров газа. «Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы боремся за свою энергетическую независимость», – подчеркнул Спыну.
Кроме того, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заверил, что Молдавия умышленно оставило газ на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что компания каждый день отправляет украинским операторам информацию о фиксированном объеме газа, который необходим в течение суток.
«Молдовагаз» не могла отдать на хранение ненужный в данный момент газ и отказаться от поставки Газпрома, так как это могло повлечь за собой дефицит газовых поставок в будущем.
Накануне Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом». В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разъяснила, почему этими шагами Украина пытается заставить Россию перекрыть газовый вентиль.
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В Киеве и ряде городов Украины начались перебои с водоснабжением и связью
СМИ сообщили о перебоях с водой и связью в Киеве и ряде городов Украины
В ряде украинских городов начались перебои с водой и мобильной связью, сообщили украинские СМИ.
По данным издания «Вести», о проблемах уже сообщили власти и жители Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова и других городов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены.
По данным компании «Укрэнерго», во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.
Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.
Кроме того, без электроэнергии осталась часть Молдавии вместе с Кишиневом, а также Приднестровье. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.
15 ноября сообщалось, что в части молдавских районов пропало электричество, это произошло после прекращения поступлений из Румынии.
Ветеран ЦРУ раскритиковал «ущербный дискурс» США по Украине
The National Interest: Ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
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За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия, и лишь его коррекция Белым домом сможет снять риск эскалации, заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Пиллар выделил основные «ущербные» тезисы, которые применяются США в отношении Украины. Так, первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения, имеющие серьезные последствия, передает РИА «Новости»
Обозреватель также осудил попытки СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против киевского режима. Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, абсолютно отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе.
Он подчеркнул, что заявления США о некой «победе» Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
Напомним, в октябре администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину.
В ООН призвали тщательно расследовать убийство российских военнопленных
В ООН выразили обеспокоенность кадрами с расправой над российскими пленными в Донбассе
Сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хака попросили прокомментировать видеоролик с казнью украинскими военными российских солдат. Представитель генсека ООН заявил, что в организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает, передает РИА «Новости».
По его словам, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер обратила внимание репортеров и мира на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. Хак подчеркнул, что на эти сообщения надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно.
Ранее прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
Экономист Лизан: Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака
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Возобновление экспорта аммиака по проводу «Тольятти – Одесса» выгодно для всех сторон без исключения. Однако строить оптимистичные планы на воплощение такого сценария в жизнь пока рано. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин допустил возможность отгрузки аммиака через порт Одессы.
«Экспорт аммиака через территорию Украины и Одесский припортовой завод прекратился еще с началом спецоперации. Главное преимущество его возобновления по прежнему маршруту заключается в том, что поставки можно начать прямо сейчас», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В противном случае аммиакопровод «Тольятти – Одесса» будет и дальше простаивать, а «Тольяттиазоту» для того, чтобы продать свою продукцию на экспорт, придется возить ее цистернами на Тамань, в Темрюк. И то после 2025 года, когда там завершится строительство порта для отгрузки аммиака», – отметил Лизан.
«В целом пока сложно сказать, будет ли реализована эта идея. Сам вопрос, по некоторым данным, был одним пунктов зерновой сделки, когда ее только заключили. Но Киев, как известно, отказывается брать на себя подобные обязательства», – отметил он.
«Схема, которая бы всех устроила, должна быть следующей: во время транзита по территории России этот аммиак является российским, на границе с Украиной переходит в собственность зарубежной компании, связанной с «Тольяттиазот». Далее она оплачивает транзит по территории Украины до Одесского припортового завода», – пояснил собеседник.
Кроме того, как отметил Лизан, «Киев неоднократно выдвигал различные дополнительные условия для запуска этого транзита». «Например, Зеленский просил выдать ему пленных боевиков из запрещенного в России «Азова» в обмен на запуск аммиакопровода», – сказал он.
«А недавно украинский президент выдвинул еще одно неадекватное условие в рамках обсуждения вопроса с транзитом аммиака – обмен пленных по схеме «всех на всех». Поэтому я не знаю, насколько с ним вообще можно о чем-то договориться, но более компетентно, наверное, должны ответить в Минобороны», – полагает экономист.
В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт Одессы.
Мазепин сообщил президенту, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки. В свою очередь российский лидер отметил, что «параметры, цифры известны, объемы понятны, выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен». «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из Организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», – подчеркнул президент.
Кроме того, Мазепин рассказал президенту России о том, что строительство порта для отгрузки аммиака в Тамани идет опережающими темпами. «Объем инвестиций будет 50 миллиардов рублей. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены», – сказал он.
Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.
По данным открытых источников, Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов от поставок аммиака через Украину на Запад. 24 февраля производящая аммиак компания «Тольяттиазот» заявила о приостановке поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса» из-за событий на Украине.
Напомним, что 18 ноября зерновая сделка была продлена на 120 дней. Эту информацию подтвердил российский МИД. Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва подчеркивала взаимоувязанный характер договоренностей по «украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта».
Накануне продления зерновой сделки зарубежные СМИ сообщали, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждал возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Москва продлила зерновую сделку.
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Захарова назвала аморальными обыски в Киево-Печерской лавре
Захарова об обысках в Киево-Печерской лавре: Бога ищут
Проведенные сотрудниками Службы безопасности Украины обыски на территории Киево-Печерской лавры полностью соответствуют логике действий киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как заявила Захарова в авторской программе на радио Sputnik, СБУ «наверное, Бога ищут».
По ее словам, это еще один элемент, органично вписывающийся в абсолютно аморальные действия киевского режима.
Захарова также прокомментировала расследование Украины в отношении расстрелянных украинскими силовиками пленных российских военнослужащих.
«Когда мы читали «Мертвые души» Гоголя, мы думали, что это метафора. Нет, здесь Гоголь проявил себя как футуролог и описал полное омертвление душ. Он описал ровно то, что сейчас в полный рост происходит на Украине. Когда заводятся уголовные дела на расстрелянных, лежавших на земле безоружными, в спину которых была выпущена очередь. Здесь, условно, нужно говорить уже не о высших классификациях морали, нравственности, отхода от них, здесь надо говорить о первичном соответствии человека, который был взращен киевским режимом, человечности», – сказала Захарова.
По ее словам, расстрел российских военнопленных – это страшное преступление, которое не может быть забыто.
Ранее во вторник украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщало, что СБУ «пришла с обысками» на территорию Киево-Печерской лавры.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски СБУ в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против РПЦ.