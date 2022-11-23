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По всей территории Украины прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины и подконтрольной Киеву части Запорожья
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Воздушную тревогу объявили всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации.
Согласно карте, вся территория украинского государства окрашена в красный цвет, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации украинского издания «Клименко тайм», в Одесской области прогремела серия взрывов.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и ряде других областей страны.
До этого тревога прозвучала в подконтрольной Украине части Запорожья.
На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
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Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
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Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
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Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Госдеп: США ищут способы защиты Украины от беспилотников с помощью санкций
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, США вводит санкции против людей и организаций в Иране, производящих дроны, чтобы помочь Украине защититься от беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) заявил, что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Орбан ответил на обвинения Украины по поводу его шарфа с «Великой Венгрией»
Футбол должен оставаться вне политических споров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о высказывании украинской стороны в его адрес, заметившей на нем шарф с «Великой Венгрией».
«Футбол – это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», – цитирует Орбана РИА «Новости».
По его словам, венгерская сборная по футболу – это команда каждого венгра, вне зависимости от того, где он живет.
Напомним, Орбан в ходе футбольного матча сборной Венгрии против сборной Греции вышел в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года. Румынский МИД выказал неодобрение из-за шарфа Орбана, где в составе видна территория современной Румынии.
В МИД Украины также заявили о неприемлемости такого изображения.
Министр обороны Германии пообещала долгую войну на Украине
Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе выступления на мероприятии в Берлине призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели. По ее словам, следует ожидать, что эта война продлится еще месяцы. Министр обороны Германии заявила о необходимости позаботиться о том, чтобы у Украины были возможности выстоять, передает ТАСС.
Тем временем бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.
По словам Джонсона, позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась. По словам бывшего британского премьера, представители правительства Германии в подкрепление своей позиции называли ряд весомых экономических причин.
Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции до самого последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
В минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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В Молдавии дали разъяснения по поводу «осевшего» на Украине газа
Вице-премьер Молдавии: Осевший на Украине газ является резервом Молдавии и будет оплачен
Оставшийся на территории Украины газ является резервом Молдавии, он будет оплачен, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В своем Telegram-канале он отметил, что оставшийся объем газа на Украине является хранящимся на складе сбережением. Этот запас будет полностью оплачен Молдавией.
По его словам, в хранилище Молдавии уже имеется более 200 млн кубометров газа.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Украина опровергла отбор поставляемого в Молдавию российского газа
Компания «Оператор ГТС Украины» отрицает, что часть газа, который отправляет Россия в Молдавию через Украину, остается в стране.
Отмечается, что весь объем газа, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
Отмечается, что с сентября Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Киев потребовал извинений за земли Украины на карте «Великой Венгрии»
МИД Украины потребовал от Будапешта извинений после появления премьера Венгрии Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии»
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Киев ожидает извинений после появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с изображением «Великой Венгрии» с частью украинской территории, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
В МИД Украины сообщили, что 22 ноября в министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, который отмечал неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности Украины.
Ранее во вторник МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа Орбана с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой и не пытаться видеть «того, чего нет». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию.
В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине
Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине
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Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.
«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, экс-премьера Британии, похоже, «потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.
Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.
«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.
С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и прежде всего экономическим интересам.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.
Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
При этом накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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Британия решила передать Украине вертолеты Sea King
The Times: Британия передаст Украине три снятых с вооружения вертолета Sea King
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King, сообщили СМИ.
Как сообщила The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, это будет первая поставка Британией пилотируемых летательных аппаратов, передает ТАСС. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву, в которую также входят 10 тыс. артиллерийских снарядов.
Издание отметило, что десять украинских экипажей уже прошли программу подготовки на вертолетах, снятых с вооружения в Британии в 2018 году.
Отметим, что первый полет опытного образца S-61/SH-3 Sea King состоялся 11 марта 1959 года. За время войны во Вьетнаме северовьетнамцы уничтожили 8 американских вертолетов SH-3 и 25 модернизированных CH-3. По техническим причинам и ошибкам пилотов было потеряно 12 SH-3 и 9 CH-3.
Ранее Испания решила передать Киеву 20 бронетранспортеров М-113 времен Вьетнамской войны.
Хакеры RaHDit обнародовали данные курсантов и преподавателей Академии СБУ
Хакеры RaHDit опубликовали данные более чем 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
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Хакерская группа RaHDit опубликовала на антифашистском портале «Немезида» списки преподавателей и курсантов Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа «Zаря».
Всего хакеры «слили» данные свыше 400 человек, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ. Обнародованы индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса регистрации, телефоны, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера, цифровые коды в мессенджерах, передает РИА «Новости».
Утечка включает в себя образовательные программы, перечни учебных групп и даже успеваемость тех или иных курсантов.
Ранее хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовала в интернете данные более чем 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки Украины.
Напомним, в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
В ООН призвали тщательно расследовать убийство российских военнопленных
В ООН выразили обеспокоенность кадрами с расправой над российскими пленными в Донбассе
Сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хака попросили прокомментировать видеоролик с казнью украинскими военными российских солдат. Представитель генсека ООН заявил, что в организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает, передает РИА «Новости».
По его словам, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер обратила внимание репортеров и мира на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. Хак подчеркнул, что на эти сообщения надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно.
Ранее прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Ветеран ЦРУ раскритиковал «ущербный дискурс» США по Украине
The National Interest: Ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
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За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия, и лишь его коррекция Белым домом сможет снять риск эскалации, заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Пиллар выделил основные «ущербные» тезисы, которые применяются США в отношении Украины. Так, первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения, имеющие серьезные последствия, передает РИА «Новости»
Обозреватель также осудил попытки СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против киевского режима. Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, абсолютно отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе.
Он подчеркнул, что заявления США о некой «победе» Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
Напомним, в октябре администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину.
Губернатор: Над Севастополем сбиты два беспилотника
Губернатор Развожаев сообщил о нападении беспилотников на Севастополь
Севастополь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Атака началась вечером во вторник, ПВО, по предварительным данным, сбили два беспилотника, все силы и службы работают в боевой готовности, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Никакие гражданские объекты не пострадали», – подчеркнул губернатор.
В октябре киевские власти провели террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту, ее успешно отразили. Был ликвидирован один подводный дрон.