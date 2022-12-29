Удары по Украине подверглись корректировке

Несколько крупных городов Украины, в том числе Киев, вновь обесточены. Несмотря на то, что российское Минобороны в четверг ничего не сообщало об ударах по объектам украинской энергосистемы, в ведомстве намекнули – подобные прилеты не последние. Тем более эксперты заметили ряд изменений в том, по каким именно целям наносит в последнее время удары Россия.

В четверг утром на Украине была объявлена воздушная тревога. Как сообщал официальный ресурс для оповещения населения страны, в «красной зоне» оказалась вся территория государства. Вскоре после этого местные власти стали сообщать о взрывах в разных регионах Украины. В частности, мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в результате ударов без света остались 40% горожан.

По информации местных СМИ, взрывы также прогремели в Житомирской и Николаевской областях, а также в Одессе. Последняя осталась без света и воды. Также глава Полтавского городского совета Александр Мамай в своем Telegram-канале сообщил, что в этом областном центре в центральной части Украины после объявления воздушной тревоги наблюдались скачки напряжения электросети.

Наиболее серьезно пострадала электроэнергетика Львова. По словам мэра города Андрея Садового, 90% населения остались без света, трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Также не исключены перебои с водоснабжением. Город переходит к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.

Отметим, что российское Минобороны о нанесении этих ударов на данный момент ничего не сообщало. Однако в Telegram-канале ведомства появилась своеобразная открытка с фразой: «Калибры» не закончатся никогда».

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить еще 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту – теракта, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями воздушных атак по украинской территории становились объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор эти удары регулярно и систематически повторяются.

В конце ноября руководитель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины получили повреждения. Чуть ранее Кудрицкий сообщил, что власти Киева ведут переговоры с несколькими европейскими странами о поставках электроэнергии в страну.

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Впрочем, как отмечают эксперты, полнотой сведений о положении дел в украинской энергосистеме мы не располагаем. «Нам всегда удается получить только обрывочную информацию о степени повреждения критической инфраструктуры на Украине. И этот удар не исключение. Причина тому – цензура, которую активно закручивает Зеленский», – пояснил газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Судя по тому, скольких целей нам удалось достичь, украинская ПВО вновь не смогла отразить атаку. Ну и свою роль сыграла, вероятно, новая тактика Вооруженных сил России по уничтожению не только объектов электроэнергетики, но и систем противовоздушной обороны противника», – обратил внимание собеседник.

Действительно, по ряду сообщений, за последние несколько дней Россия уничтожила сразу несколько систем ПВО Украины. В том числе сообщения об уничтожении комплексов ПВО поступали и в четверг. По мнению Анпилогова, подобные действия в конечном счете должны привести к тому, что при последующих российских ударах ВСУ просто не смогут ничего противопоставить – и Украина окончательно погрузится в Средневековье.

«Единственное, что еще удерживает страну от бесповоротного сползания в каменный век – атомные электростанции, по которым мы не бьем. И это не случайно. Таким образом мы вновь предлагаем Зеленскому придерживаться хоть каких-то правил в рамках конфликта. Будет ли считан намек, мы скоро увидим», – полагает Анпилогов.

«Все крупные города Украины перешли в формат аварийных отключений. В Киеве, например, порядка 40% абонентов уже отключены от света, судя по данным местных властей. Значительные отключения также наблюдаются в Харькове, Днепропетровске и Запорожье», – отмечает эксперт.

«Вся украинская система в очередной раз распалась на отдельные острова. Это свидетельствует о том, что никаких запасов прочности уже не осталось. Диспетчеры вынуждены отрубать потребителей второй и третьей очереди», – обратил внимание Анпилогов.

По его оценке, первоочередными потребителями, судя по всему, являются остатки оборонной промышленности и транспортная инфраструктура, которые нужны ВСУ для продолжения войны. «Население власти Киева вновь просто списали со счетов», – добавил Анпилогов.

«Вывод из строя объектов инфраструктуры серьезно усложняет работу промышленных и оборонных предприятий страны. Удары ВС России также существенно затрудняют процесс доставки вооружений противника на линию боевого соприкосновения», – в свою очередь добавляет политолог Лариса Шеслер.

Украинская пропаганда пытается всем доказать, что целью Москвы является разрушение гражданской инфраструктуры Украины, но это не так, подчеркивает собеседница. «Все объекты, по которым приходятся удары, имеют преимущественно военное назначение. Нарушение логистики и осложнение работы ряда предприятий противника нам крайне необходимы», – отмечает Шеслер.

«Дело в том, что вся политика Запада направлена на уничтожение Украины. Страну хотят лишить промышленного потенциала, чтобы убрать ее как возможного конкурента Европы в производственной сфере. Воинствующая риторика Евросоюза, США и Зеленского существенно обостряет ситуацию, ухудшая положение гражданского населения», – резюмирует Шеслер.

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