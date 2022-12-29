Удары по Украине подверглись корректировке

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

Украинская армия требует все больше жертв от украинского народа EyePress News/Reuters
Киевскому режиму оказалось мало тех миллиардов долларов и поставок оружия, которые ему выделяют на Западе. Рядовых украинцев и владельцев бизнеса хотят заставить еще больше скинуться на нужды украинских вооруженных сил. Раньше это было, скорее, добровольно, теперь же речь идет о принудительных мерах. Как это будет выглядеть и о каких суммах идет речь? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...

России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Удары по Украине подверглись корректировке

    Украина все больше погружается во тьму
    		   29 декабря 2022, 17:50
    Фото: Sergei Chuzavkov / SOPPA Images/ via Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Несколько крупных городов Украины, в том числе Киев, вновь обесточены. Несмотря на то, что российское Минобороны в четверг ничего не сообщало об ударах по объектам украинской энергосистемы, в ведомстве намекнули – подобные прилеты не последние. Тем более эксперты заметили ряд изменений в том, по каким именно целям наносит в последнее время удары Россия.

    В четверг утром на Украине была объявлена воздушная тревога. Как сообщал официальный ресурс для оповещения населения страны, в «красной зоне» оказалась вся территория государства. Вскоре после этого местные власти стали сообщать о взрывах в разных регионах Украины. В частности, мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в результате ударов без света остались 40% горожан.

    По информации местных СМИ, взрывы также прогремели в Житомирской и Николаевской областях, а также в Одессе. Последняя осталась без света и воды. Также глава Полтавского городского совета Александр Мамай в своем Telegram-канале сообщил, что в этом областном центре в центральной части Украины после объявления воздушной тревоги наблюдались скачки напряжения электросети.

    Наиболее серьезно пострадала электроэнергетика Львова. По словам мэра города Андрея Садового, 90% населения остались без света, трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Также не исключены перебои с водоснабжением. Город переходит к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.

    Отметим, что российское Минобороны о нанесении этих ударов на данный момент ничего не сообщало. Однако в Telegram-канале ведомства появилась своеобразная открытка с фразой: «Калибры» не закончатся никогда».

    Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить еще 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту – теракта, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями воздушных атак по украинской территории становились объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор эти удары регулярно и систематически повторяются.

    В конце ноября руководитель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины получили повреждения. Чуть ранее Кудрицкий сообщил, что власти Киева ведут переговоры с несколькими европейскими странами о поставках электроэнергии в страну.

    Впрочем, как отмечают эксперты, полнотой сведений о положении дел в украинской энергосистеме мы не располагаем. «Нам всегда удается получить только обрывочную информацию о степени повреждения критической инфраструктуры на Украине. И этот удар не исключение. Причина тому – цензура, которую активно закручивает Зеленский», – пояснил газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Судя по тому, скольких целей нам удалось достичь, украинская ПВО вновь не смогла отразить атаку. Ну и свою роль сыграла, вероятно, новая тактика Вооруженных сил России по уничтожению не только объектов электроэнергетики, но и систем противовоздушной обороны противника», – обратил внимание собеседник.

    Действительно, по ряду сообщений, за последние несколько дней Россия уничтожила сразу несколько систем ПВО Украины. В том числе сообщения об уничтожении комплексов ПВО поступали и в четверг. По мнению Анпилогова, подобные действия в конечном счете должны привести к тому, что при последующих российских ударах ВСУ просто не смогут ничего противопоставить – и Украина окончательно погрузится в Средневековье.

    «Единственное, что еще удерживает страну от бесповоротного сползания в каменный век – атомные электростанции, по которым мы не бьем. И это не случайно. Таким образом мы вновь предлагаем Зеленскому придерживаться хоть каких-то правил в рамках конфликта. Будет ли считан намек, мы скоро увидим», – полагает Анпилогов.

    «Все крупные города Украины перешли в формат аварийных отключений. В Киеве, например, порядка 40% абонентов уже отключены от света, судя по данным местных властей. Значительные отключения также наблюдаются в Харькове, Днепропетровске и Запорожье», – отмечает эксперт.

    «Вся украинская система в очередной раз распалась на отдельные острова. Это свидетельствует о том, что никаких запасов прочности уже не осталось. Диспетчеры вынуждены отрубать потребителей второй и третьей очереди», – обратил внимание Анпилогов.

    По его оценке, первоочередными потребителями, судя по всему, являются остатки оборонной промышленности и транспортная инфраструктура, которые нужны ВСУ для продолжения войны. «Население власти Киева вновь просто списали со счетов», – добавил Анпилогов.

    «Вывод из строя объектов инфраструктуры серьезно усложняет работу промышленных и оборонных предприятий страны. Удары ВС России также существенно затрудняют процесс доставки вооружений противника на линию боевого соприкосновения», – в свою очередь добавляет политолог Лариса Шеслер.

    Украинская пропаганда пытается всем доказать, что целью Москвы является разрушение гражданской инфраструктуры Украины, но это не так, подчеркивает собеседница. «Все объекты, по которым приходятся удары, имеют преимущественно военное назначение. Нарушение логистики и осложнение работы ряда предприятий противника нам крайне необходимы», – отмечает Шеслер.

    «Дело в том, что вся политика Запада направлена на уничтожение Украины. Страну хотят лишить промышленного потенциала, чтобы убрать ее как возможного конкурента Европы в производственной сфере. Воинствующая риторика Евросоюза, США и Зеленского существенно обостряет ситуацию, ухудшая положение гражданского населения», – резюмирует Шеслер.

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