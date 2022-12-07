Дефицит электричества радикально изменил Украину

Очередная серия ударов по энергетической инфраструктуре Украины обнулила надежды Киева на переход к плановому графику отключений электричества. Отключения по-прежнему экстренные, и вопрос о том, как не заморозить всю страну, встал ребром. Как живет Украина в таких условиях и на что надеется теперь?

«Россияне держат в двух морях около 100 ракет "Калибр"», – предупредили в воскресенье украинские СМИ. А уже в понедельник, 5 декабря, эти 100 ракет отправились искать свои цели на территории Украины. Поэтому те, кто поспешил связать их запуск с украинскими ударами по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, скорее всего, неправы: подобные операции нельзя подготовить за несколько часов.

Украинская сторона традиционно скрывает общий урон. Однако известно о «прилетах» в Киевской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Запорожской, Харьковской и Кировоградской областях. От них пострадали как минимум две ТЭЦ (Одесса, Кировоград), а также электроподстанции в этих областях, что привело к частичным блэкаутам в Одессе, Житомире и Харьковской области.

Киев в этот раз со светом. Но необходимость делиться мощностью с другими регионами повлекла за собой отказ от перехода к плановым отключениям в пользу экстренных. Тонкость в том, что после предыдущей широкомасштабной ракетной атаки в середине ноября перейти к плановым отключениям не получалось почти три недели, и как раз на 5 декабря киевские энергетики анонсировали возврат к прежним графикам. Это не кажется случайным совпадением.

Царство генераторов

И сам Киев, и Украина в целом сильно изменились за последний месяц. Человек, покинувший страну в начале ноября и вернувшийся теперь, попал бы в совершенно иную реальность.

Ее главный герой – его величество генератор. На этом видео улица Преображенская в Одессе. Генератор стоит у каждого магазина и даже киоска с кофе. Похожее видео можно снять в любом городе. В небольших – только в центре, в крупных – даже на окраинах.

По данным фискальных органов, всего за три недели ноября на Украину ввезли 136 тысяч генераторов разных типов и мощности. Если же считать с ИБП, аккумуляторами, инверторами и т. п. – почти 400 тысяч единиц оборудования.

Генераторы устанавливают даже жильцы многоквартирных домов, например, подвешивая их за окном в решетке для кондиционера (с предсказуемым результатом – пожаром). Но спасает это не всех.

Многие бизнесмены уже поняли, что это именно аварийное решение. Слишком много нюансов: регулярное техобслуживание, расходы на топливо и его хранение, кроме того, неспециалистам сложно рассчитать безопасную нагрузку.

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«У нас сейчас в эксплуатации пять генераторов, которые включаем при перебоях с электроэнергией. Расход – 200 литров в сутки на каждый, то есть тысячу литров в сутки на весь парк, а это при постоянной работе оборудования – 15 млн гривен в месяц. При этом у нас годовой оборот 80 млн», – жалуются бизнесмены.

Постоянного расхода там, конечно, нет, но даже затраты на топливо в 5–7 млн гривен в месяц при таком обороте – это очень много.

Поэтому в ход идут схемы. В основном подключаются к линиям, от которых запитаны критические потребители (больницы, хлебозаводы), а также к линиям «Укрзализницы». Некоторые комбинируют подключения, чтобы попадать в разные очереди отключений (всего их три) и записываться поочередно.

Правда, желающих «порешать» гораздо больше, чем может обеспечить система. Поэтому генераторы – это не только аварийное решение, но и удел тех, кому не удалось договориться.

Сливайте воду!

У украинцев, не отягощенных бизнесом, свои проблемы. Местные власти настойчиво советуют им уехать, правда, никто не может внятно сказать, куда именно (а главное, за какие деньги).

И тут сложно удержаться от параллелей. «Почему они все не уехали?!» – в таком ключе киевская журналистская тусовка обсуждала референдумы в Донбассе весной-летом 2014 года. Мол, зачем было участвовать и организовывать их, переносить первые тяготы АТО – можно же было просто уехать. Теперь киевляне (а также все остальные) сами могут прикинуть масштабы и цену этого «просто уехать».

Причины уехать и правда веские. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в случае полноценного блэкаута (его репетиция в украинской столице состоялась 16–18 ноября) остановится работа котельных централизованного отопления.

В лучшем случае жителям домов придется мерзнуть до возобновления подачи электроэнергии, как они мерзнут и сейчас во время веерных или экстренных отключений.

В худшем, если температура будет минусовой, воду из батарей придется слить. Городская власть еще на прошлой неделе разослала управляющим организациям памятки, в каких случаях это необходимо сделать. Удастся ли в текущем сезоне запустить отопление снова (и сколько раз эти манипуляции придется повторять) – вопрос без ответа.

В Краматорске 5 декабря пришлось спустить воду в 370 многоквартирных домах, об этом написал мэр города Александр Гончаренко.

Но даже если подобные случаи не станут массовыми, зимовка будет непростой. Во время отключений электроэнергии большая часть домов остается и без тепла (тепло лишь у тех, кто успел поставить в домовую котельную генератор, от которого работает насос). За 4–6 часов, пока нет света, квартиры в старых панельках и хрущевках успевают остыть до 12–14 градусов тепла. Жители таких домов начали выходить на протесты в Киеве первыми.

Новостройки с внешним утеплением держат тепло дольше, но при длительных блэкаутах остынут и они.

Когда починят?

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий поспешил заявить, что на восстановление производства электроэнергии и ремонт распределяющих мощностей (что позволит снова уйти от экстренных отключений и вернуться к плановым) понадобится один-два дня. Впрочем, примерно то же самое энергетики говорили и после атаки 16 ноября, после чего восстановление растянулось на три недели.

Примечательно, что о полноценном восстановлении никто уже даже не заикается: веерные отключения в масштабах всей страны – новая норма жизни.

То, что система работает на пределе возможностей, говорят примеры «каннибализма» из Черниговской и Житомирской областей: там демонтируют линии ЛЭП. Поскольку обе области приграничные, вероятно, демонтаж коснулся трансграничных линий, связывавших энергосистему Украины с системами России и Беларуси. Для перетоков они теперь Украине не нужны, но могут пригодиться для ремонта поврежденных линий. А это в свою очередь говорит о том, что восстанавливать поврежденные линии все труднее, ремкомплекты заканчиваются.

Все это, безусловно, печально, и людей, конечно же, жаль. В теории. А на практике жалеть нужно не раньше, чем ВСУ перестанут бить по Донбассу.

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