Дефицит электричества радикально изменил Украину

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7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
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Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
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«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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    Дефицит электричества радикально изменил Украину

    И Киев, и Украина в целом сильно изменились за последний месяц
    		   7 декабря 2022, 23:05
    Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Очередная серия ударов по энергетической инфраструктуре Украины обнулила надежды Киева на переход к плановому графику отключений электричества. Отключения по-прежнему экстренные, и вопрос о том, как не заморозить всю страну, встал ребром. Как живет Украина в таких условиях и на что надеется теперь?

    «Россияне держат в двух морях около 100 ракет "Калибр"», – предупредили в воскресенье украинские СМИ. А уже в понедельник, 5 декабря, эти 100 ракет отправились искать свои цели на территории Украины. Поэтому те, кто поспешил связать их запуск с украинскими ударами по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, скорее всего, неправы: подобные операции нельзя подготовить за несколько часов. 

    Украинская сторона традиционно скрывает общий урон. Однако известно о «прилетах» в Киевской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Запорожской, Харьковской и Кировоградской областях. От них пострадали как минимум две ТЭЦ (Одесса, Кировоград), а также электроподстанции в этих областях, что привело к частичным блэкаутам в Одессе, Житомире и Харьковской области. 

    Киев в этот раз со светом. Но необходимость делиться мощностью с другими регионами повлекла за собой отказ от перехода к плановым отключениям в пользу экстренных. Тонкость в том, что после предыдущей широкомасштабной ракетной атаки в середине ноября перейти к плановым отключениям не получалось почти три недели, и как раз на 5 декабря киевские энергетики анонсировали возврат к прежним графикам. Это не кажется случайным совпадением.

    Царство генераторов

    И сам Киев, и Украина в целом сильно изменились за последний месяц. Человек, покинувший страну в начале ноября и вернувшийся теперь, попал бы в совершенно иную реальность. 

    Ее главный герой – его величество генератор. На этом видео улица Преображенская в Одессе. Генератор стоит у каждого магазина и даже киоска с кофе. Похожее видео можно снять в любом городе. В небольших – только в центре, в крупных – даже на окраинах.

    По данным фискальных органов, всего за три недели ноября на Украину ввезли 136 тысяч генераторов разных типов и мощности. Если же считать с ИБП, аккумуляторами, инверторами и т. п. – почти 400 тысяч единиц оборудования. 

    Генераторы устанавливают даже жильцы многоквартирных домов, например, подвешивая их за окном в решетке для кондиционера (с предсказуемым результатом – пожаром). Но спасает это не всех.

    Многие бизнесмены уже поняли, что это именно аварийное решение. Слишком много нюансов: регулярное техобслуживание, расходы на топливо и его хранение, кроме того, неспециалистам сложно рассчитать безопасную нагрузку.

    «У нас сейчас в эксплуатации пять генераторов, которые включаем при перебоях с электроэнергией. Расход – 200 литров в сутки на каждый, то есть тысячу литров в сутки на весь парк, а это при постоянной работе оборудования – 15 млн гривен в месяц. При этом у нас годовой оборот 80 млн», – жалуются бизнесмены.

    Постоянного расхода там, конечно, нет, но даже затраты на топливо в 5–7 млн гривен в месяц при таком обороте – это очень много.

    Поэтому в ход идут схемы. В основном подключаются к линиям, от которых запитаны критические потребители (больницы, хлебозаводы), а также к линиям «Укрзализницы». Некоторые комбинируют подключения, чтобы попадать в разные очереди отключений (всего их три) и записываться поочередно.

    Правда, желающих «порешать» гораздо больше, чем может обеспечить система. Поэтому генераторы – это не только аварийное решение, но и удел тех, кому не удалось договориться.

    Сливайте воду!

    У украинцев, не отягощенных бизнесом, свои проблемы. Местные власти настойчиво советуют им уехать, правда, никто не может внятно сказать, куда именно (а главное, за какие деньги).

    И тут сложно удержаться от параллелей. «Почему они все не уехали?!» – в таком ключе киевская журналистская тусовка обсуждала референдумы в Донбассе весной-летом 2014 года. Мол, зачем было участвовать и организовывать их, переносить первые тяготы АТО – можно же было просто уехать. Теперь киевляне (а также все остальные) сами могут прикинуть масштабы и цену этого «просто уехать».

    Причины уехать и правда веские. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в случае полноценного блэкаута (его репетиция в украинской столице состоялась 16–18 ноября) остановится работа котельных централизованного отопления.

    В лучшем случае жителям домов придется мерзнуть до возобновления подачи электроэнергии, как они мерзнут и сейчас во время веерных или экстренных отключений.

    В худшем, если температура будет минусовой, воду из батарей придется слить. Городская власть еще на прошлой неделе разослала управляющим организациям памятки, в каких случаях это необходимо сделать. Удастся ли в текущем сезоне запустить отопление снова (и сколько раз эти манипуляции придется повторять) – вопрос без ответа.

    В Краматорске 5 декабря пришлось спустить воду в 370 многоквартирных домах, об этом написал мэр города Александр Гончаренко. 

    Но даже если подобные случаи не станут массовыми, зимовка будет непростой. Во время отключений электроэнергии большая часть домов остается и без тепла (тепло лишь у тех, кто успел поставить в домовую котельную генератор, от которого работает насос). За 4–6 часов, пока нет света, квартиры в старых панельках и хрущевках успевают остыть до 12–14 градусов тепла. Жители таких домов начали выходить на протесты в Киеве первыми.

    Новостройки с внешним утеплением держат тепло дольше, но при длительных блэкаутах остынут и они.

    Когда починят?

    Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий поспешил заявить, что на восстановление производства электроэнергии и ремонт распределяющих мощностей (что позволит снова уйти от экстренных отключений и вернуться к плановым) понадобится один-два дня. Впрочем, примерно то же самое энергетики говорили и после атаки 16 ноября, после чего восстановление растянулось на три недели.

    Примечательно, что о полноценном восстановлении никто уже даже не заикается: веерные отключения в масштабах всей страны – новая норма жизни.

    То, что система работает на пределе возможностей, говорят примеры «каннибализма» из Черниговской и Житомирской областей: там демонтируют линии ЛЭП. Поскольку обе области приграничные, вероятно, демонтаж коснулся трансграничных линий, связывавших энергосистему Украины с системами России и Беларуси. Для перетоков они теперь Украине не нужны, но могут пригодиться для ремонта поврежденных линий. А это в свою очередь говорит о том, что восстанавливать поврежденные линии все труднее, ремкомплекты заканчиваются.

    Все это, безусловно, печально, и людей, конечно же, жаль. В теории. А на практике жалеть нужно не раньше, чем ВСУ перестанут бить по Донбассу.

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