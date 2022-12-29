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В Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы
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Взрывы слышны в Житомирской и Николаевской областях Украины, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Житомирской и Николаевской областях, передает ТАСС.
Ранее в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Также после сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.
Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.
Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины.
Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».
По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.
«Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.
Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».
Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.
По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.
Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».
Взрывы прогремели в Днепропетровске
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.
В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.
Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.
Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.
Греция пообещала не передавать С-300 другим странам
Лавров: Греция заверила, что не будет передавать системы С-300 другим странам
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Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале прокомментировал слухи о том, что Греция якобы собирается передать С-300 Украине. Министр сообщил, что российскому послу было поручено обратиться за разъяснениями в МИД и Минобороны Греции, напомнить им, что эти системы переданы Греции, а не другим странам.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как С-300 планировалось доставить на Кипр, однако Запад сделал все, чтобы этого не допустить.
Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция, рассказал Лавров. Он подчеркнул, что по контракту Греция не вправе передавать С-300 третьим странам без согласия российской стороны, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».
По словам Лаврова, Москва тщательно следит за ситуацией, поскольку вопрос положения о запрете на передачу касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора.
«Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина», – заключил Лавров.
Спикер МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва предупредила Афины об ответственности в случае нарушения контракта и передачи российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Киеву.
Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных на четырех направлениях
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В последние сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировано несколько сотен военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении огневое поражение нанесли украинским подразделениям у поселков Синьковка, Тимковка и Кисловка (Харьковская область), ликвидировано больше 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Краснолиманском направлении артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых украинских бригад, также 103-й бригады теробороны у поселков Новолюбовка, Невское (ЛНР), Терны и Серебрянского лесничества (ДНР). Ликвидировано свыше 170 украинских военных, два БТР и четыре пикапа.
На Донецком направлении велся интенсивный огонь и активные действия ВС России, уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении поражена 72-я механизированная бригада ВСУ, иностранные наемники у Угледара (ДНР). Ликвидировано более 70 украинских военных и наемников, пять бронированных машин и два пикапа.
Также там уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая работала в направлении Владимировки (ДНР).
Во вторник российские военные уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка.
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Опубликованы личные данные организовавших кибератаки на Россию военных НАТО
Хакеры RaHDit опубликовали список с данными воюющих против России офицеров НАТО
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала список на портале проекта «Немезида» из 100 человек, куда попали кадровые военные НАТО, а также лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине.
Участник группы сообщил, что за хакерскими кибератаками стоят кадровые украинские силовики и народные активисты, которые служат прикрытием, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что полный список лиц и данные на них опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники» и обозначены в разделе как «Кибервойска НАТО».
Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров кибервойск.
Полька пожаловалась на развод и проблемы с деньгами из-за украинской беженки
Fakt: Полька осталась без мужа и крыши над головой из-за беженки с Украины
Украинская беженка разрушила брак в польской семье, в которой ее приютили, и выгнала бывшую хозяйку из квартиры, об этом рассказала пострадавшая женщина в интервью польским СМИ.
Женщина по имени Анна рассказала в интервью местному изданию Fakt, что конфликт на Украине стал катализатором ее личной трагедии. По информации издания, женщина лишилась крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.
По словам Анны, ее отношения с мужем разладились сразу после приезда украинки. Жительница Польши пыталась помочь ей обустроиться в новой стране, однако дома обстановка накалилась, передает РИА «Новости».
Полька рассказала, что муж все чаще стал критиковать ее, говоря, что она «никуда не годится, плохо одевается, не красится и ничего не делает по дому. «И при этом все больше времени уделял ей», – призналась она.
Анна вспомнила, как муж накричал на нее за то, что однажды она поправила произношение украинки. «Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», – рассказала женщина.
После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод. Тем временем ее супруг по-прежнему живет с украинкой, которая летом устроилась на работу в супермаркет. «Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены», – рассказала она.
Женщина сказала, что хочет вернуть то, что вложила в этот брак. По ее словам, она закрыла кредиты мужа, погасила его долги, инвестировала в ремонт его квартиры. «И после всего этого он выгнал меня, как собаку», – рассказала она.
С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более 7 млн украинцев. При этом свыше 5 млн человек уже уехали обратно.
В начале декабря в городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему Европа стала местом сексуального рабства для украинок.
Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
«Думская»: Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
В ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщают украинские СМИ.
По информации одесского издания «Думская», демонтированный памятник Екатерине II отвезут в Одесский областной художественный музей.
Памятник Суворову снесли незадолго до этого, передает РИА «Новости».
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе начался в среду.
Памятник Екатерине Великой и основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован 20 лет спустя и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, регулярно подвергался нападениям вандалов.
В Киеве и Одессе прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины
Взрывы в четверг утром звучат в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины, сообщают местные СМИ.
Очевидцы заявляют, что сильные взрывы слышны на северо-западе Киева, ближе к окраинам. Кроме того, около 8.20 (9.20 по Москве) прозвучал мощный взрыв, в домах на северо-западе дрогнули оконные стекла, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Также очевидцы сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области на севере Украины, передает украинское издание «Вести».
Ранее в четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «иллюзией»
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Нынешняя обойма украинских политиков, большинство из которых является откровенными русофобами, известна своей недоговороспособностью, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Лаврова, сложно сказать, остались на подконтрольных Киеву территориях адекватные политики. Он отметил, что украинские власти практикуют подавление инакомыслия и устраивают бессудные расправы с несогласными.
«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим», – сказал он в интервью РИА «Новости».
Кроме того, Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев не готов к диалогу.
Лавров отметил, что Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода российских войск с российской территории, выплаты Россией «репараций», «явки с повинной» в международные трибуналы.
Министр напомнил, что сразу после начала СВО Зеленский предложил мирные переговоры, на которые Россия согласилась, однако переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений.
«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», – добавил министр.
В среду Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
Он также сказал, что совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах.