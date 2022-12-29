Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «иллюзией»

Нынешняя обойма украинских политиков, большинство из которых является откровенными русофобами, известна своей недоговороспособностью, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, сложно сказать, остались на подконтрольных Киеву территориях адекватные политики. Он отметил, что украинские власти практикуют подавление инакомыслия и устраивают бессудные расправы с несогласными.

«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев не готов к диалогу.

Лавров отметил, что Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода российских войск с российской территории, выплаты Россией «репараций», «явки с повинной» в международные трибуналы.

Министр напомнил, что сразу после начала СВО Зеленский предложил мирные переговоры, на которые Россия согласилась, однако переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений.

«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», – добавил министр.

В среду Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.

Он также сказал, что совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах.