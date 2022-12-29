В Одессе пропали свет и вода после сообщений о взрывах

Взгляд
29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...

России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Минобороны показало танковый бой мобилизованных на Т-80 в зоне СВО ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области Вучич назвал срок разбора баррикад на севере Косово В Германии признали неспособность санкций поставить экономику России на колени
    ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации Стало известно о недоверии Байдена к собственной охране Украинская беженка разрушила польскую семью

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    Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

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    Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

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    Против «женщин – агентов СБУ» есть проверенное противоядие

    летные испытания ПД-8


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    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


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    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    В Одессе пропали свет и вода после сообщений о взрывах

    29 декабря 2022, 11:18

    Текст: Александра Юдина

    Свет и вода отключены в Одессе после сообщений о взрывах, сообщают СМИ.

    В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» отмечается, что коммуникации отключились после сообщений о прилетах снарядов.

    Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также предупредил граждан о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

    Также глава Полтавского городского совета Александр Мамай в своем Telegram-канале сообщил, что в этом областном центре в Центральной Украине после объявления воздушной тревоги наблюдаются скачки в напряжении электросети.

    Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    Позднее в Киеве и Одессе была слышна вторая волна взрывов.

    Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
    		   28 декабря 2022, 21:08
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

    «Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.  

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    Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
    		   28 декабря 2022, 14:26
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.

    Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Коментарии (60)
    Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине

    28 декабря 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

    По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.

    Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.

    «Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.

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    Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
    В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
    		    28 декабря 2022, 15:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

    По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины. 

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    Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»

    28 декабря 2022, 14:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».

    По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.

    «Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.

    Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.

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    Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
    AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
    		    28 декабря 2022, 22:08
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Антон Никитин

    Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.

    Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».

    Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.

    По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.

    Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».

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    Взрывы прогремели в Днепропетровске
    		    28 декабря 2022, 22:28
    Фото: Сергей Хитров/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.

    В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

    Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».

    Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.

    Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.

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    Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
    Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
    		    29 декабря 2022, 06:18
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.

    В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.

    Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.

    Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.

    Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.

     

    Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.

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    Греция пообещала не передавать С-300 другим странам
    Лавров: Греция заверила, что не будет передавать системы С-300 другим странам
    		    28 декабря 2022, 22:46
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале прокомментировал слухи о том, что Греция якобы собирается передать С-300 Украине. Министр сообщил, что российскому послу было поручено обратиться за разъяснениями в МИД и Минобороны Греции, напомнить им, что эти системы переданы Греции, а не другим странам.

    Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как С-300 планировалось доставить на Кипр, однако Запад сделал все, чтобы этого не допустить.

    Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция, рассказал Лавров. Он подчеркнул, что по контракту Греция не вправе передавать С-300 третьим странам без согласия российской стороны, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».

    По словам Лаврова, Москва тщательно следит за ситуацией, поскольку вопрос положения о запрете на передачу касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора.

    «Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина», – заключил Лавров.

     

    Спикер МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва предупредила Афины об ответственности в случае нарушения контракта и передачи российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Киеву.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных на четырех направлениях
    		    28 декабря 2022, 14:45
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировано несколько сотен военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.

    На Купянском направлении огневое поражение нанесли украинским подразделениям у поселков Синьковка, Тимковка и Кисловка (Харьковская область), ликвидировано больше 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Краснолиманском направлении артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых украинских бригад, также 103-й бригады теробороны у поселков Новолюбовка, Невское (ЛНР), Терны и Серебрянского лесничества (ДНР). Ликвидировано свыше 170 украинских военных, два БТР и четыре пикапа.

    На Донецком направлении велся интенсивный огонь и активные действия ВС России, уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении поражена 72-я механизированная бригада ВСУ, иностранные наемники у Угледара (ДНР). Ликвидировано более 70 украинских военных и наемников, пять бронированных машин и два пикапа.

    Также там уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая работала в направлении Владимировки (ДНР).

    Во вторник российские военные уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка.

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    Коментарии (74)
    Опубликованы личные данные организовавших кибератаки на Россию военных НАТО
    Хакеры RaHDit опубликовали список с данными воюющих против России офицеров НАТО
    		    29 декабря 2022, 08:16
    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала список на портале проекта «Немезида» из 100 человек, куда попали кадровые военные НАТО, а также лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине.

    Участник группы сообщил, что за хакерскими кибератаками стоят кадровые украинские силовики и народные активисты, которые служат прикрытием, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что полный список лиц и данные на них опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники» и обозначены в разделе как «Кибервойска НАТО».

    Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров кибервойск.

    Коментарии (6)
    Полька пожаловалась на развод и проблемы с деньгами из-за украинской беженки
    Fakt: Полька осталась без мужа и крыши над головой из-за беженки с Украины

    28 декабря 2022, 23:40

    Текст: Антон Никитин

    Украинская беженка разрушила брак в польской семье, в которой ее приютили, и выгнала бывшую хозяйку из квартиры, об этом рассказала пострадавшая женщина в интервью польским СМИ.

    Женщина по имени Анна рассказала в интервью местному изданию Fakt, что конфликт на Украине стал катализатором ее личной трагедии. По информации издания, женщина лишилась крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.

    По словам Анны, ее отношения с мужем разладились сразу после приезда украинки. Жительница Польши пыталась помочь ей обустроиться в новой стране, однако дома обстановка накалилась, передает РИА «Новости».

    Полька рассказала, что муж все чаще стал критиковать ее, говоря, что она «никуда не годится, плохо одевается, не красится и ничего не делает по дому. «И при этом все больше времени уделял ей», – призналась она.

    Анна вспомнила, как муж накричал на нее за то, что однажды она поправила произношение украинки. «Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», – рассказала женщина.

    После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод. Тем временем ее супруг по-прежнему живет с украинкой, которая летом устроилась на работу в супермаркет. «Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены», – рассказала она.

    Женщина сказала, что хочет вернуть то, что вложила в этот брак. По ее словам, она закрыла кредиты мужа, погасила его долги, инвестировала в ремонт его квартиры. «И после всего этого он выгнал меня, как собаку», – рассказала она.

    С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более 7 млн украинцев. При этом свыше 5 млн человек уже уехали обратно.

    В начале декабря в городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему Европа стала местом сексуального рабства для украинок.

    Коментарии (26)
    Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
    «Думская»: Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
    		    29 декабря 2022, 03:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    В ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщают украинские СМИ.

    По информации одесского издания «Думская», демонтированный памятник Екатерине II отвезут в Одесский областной художественный музей.

    Памятник Суворову снесли незадолго до этого, передает РИА «Новости».

     

    Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе начался в среду.

    Памятник Екатерине Великой и основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован 20 лет спустя и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, регулярно подвергался нападениям вандалов.

    Коментарии (38)
    В Киеве и Одессе прозвучали взрывы
    Взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины
    		    29 декабря 2022, 10:04
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Взрывы в четверг утром звучат в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины, сообщают местные СМИ.

    Очевидцы заявляют, что сильные взрывы слышны на северо-западе Киева, ближе к окраинам. Кроме того, около 8.20 (9.20 по Москве) прозвучал мощный взрыв, в домах на северо-западе дрогнули оконные стекла, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Также очевидцы сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области на севере Украины, передает украинское издание «Вести».

    Ранее в четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Коментарии (24)
    Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «иллюзией»
    		    29 декабря 2022, 07:03
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Нынешняя обойма украинских политиков, большинство из которых является откровенными русофобами, известна своей недоговороспособностью, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, сложно сказать, остались на подконтрольных Киеву территориях адекватные политики. Он отметил, что украинские власти практикуют подавление инакомыслия и устраивают бессудные расправы с несогласными.

    «Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    Кроме того, Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев не готов к диалогу.

    Лавров отметил, что Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода российских войск с российской территории, выплаты Россией «репараций», «явки с повинной» в международные трибуналы.

    Министр напомнил, что сразу после начала СВО Зеленский предложил мирные переговоры, на которые Россия согласилась, однако переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений.

    «Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», – добавил министр.

    В среду Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.

    Он также сказал, что совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах.

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