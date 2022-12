Лавров назвал главный итог года для России Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты 19 декабря 2022, 20:45

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алена Задорожная,

Евгений Поздняков

Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет. «С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России. «Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник. Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт. «Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт. Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт. «Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он. Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве. В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ. Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции 17 декабря 2022, 06:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС. В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости». В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине. Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония» Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО 19 декабря 2022, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа. По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии. Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области. Новости СМИ2 Взрывы прозвучали в Киеве В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы 19 декабря 2022, 06:45

Фото: Официальный канал Полтавского горсовета/Telegram

Текст: Антон Антонов

Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства. Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили. Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы 19 декабря 2022, 06:56

Фото: President Of Ukraine/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС. Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки». Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми». Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры. Новости СМИ2 Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских 19 декабря 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб. Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения. По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами. ВСУ начали массово вырубать леса на продажу Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи 19 декабря 2022, 08:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС. Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях 19 декабря 2022, 13:43

Фото: t.me/mod_russia

В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа. В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны. Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков. У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон. Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны. Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области. Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области. В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве. В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки НМ ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек и два танка 18 декабря 2022, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики. По сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике, уничтожены до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка, БПЛА, 14 единиц специальной автомобильной техники, передает РИА «Новости». Напомним, в субботу в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки. Новости СМИ2 Зеленский заявил о разном видении мира с Россией Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией 17 декабря 2022, 03:57

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное. Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости». Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты. Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией. Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой 18 декабря 2022, 05:33

Фото: Скриншот из видео

Текст: Антон Никитин

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС. На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений. В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие 19 декабря 2022, 00:25

Фото: МЧС Белгородской области/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента. Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь. Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали. В Госдуме ответили на обращение Пригожина по захоронению бойца ЧВК «Вагнер» Спикер ГД Володин призвал не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК 19 декабря 2022, 15:22 Текст: Вера Басилая

На фронте все равны, нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих, тем более героев, погибших за Родину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам Володина, если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью, передает РИА «Новости» ответ спикера Госдумы на обращение бизнесмена, основателя «Группы Вагнер» Евгения Пригожина. «На фронте все равны», – заявил Володин. Он указал, что закон об участниках боевых действий должен распространяться на всех военнослужащих, и пообещал, что комитет по обороне подготовит соответствующее предложение. Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Санкт-Петербурге отказались хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, по данным СМИ, у добровольца не было официального статуса военнослужащего или сотрудника силовых ведомств. Мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью «За отвагу». Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса. Новости СМИ2 ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР Российские военные поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в ДНР 17 декабря 2022, 15:50 Текст: Александра Юдина

Российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны России. В Telegram-канале ведомства отмечается, что комплексное поражение было нанесено российскими военными возле населенного пункта Колодези в ДНР. ВСУ потеряли около 30-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, системой ПВО за последние сутки было сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман в ЛНР, перехвачено три снаряда РСЗО «Ураган» возле населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре снаряда РСЗО «HIMARS» возле населенных пунктов Розовка и Бараниковка в ЛНР. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники. Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству 16 декабря 2022, 22:59 Текст: Антон Никитин

Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС. Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры. В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку. Новости СМИ2 Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела 18 декабря 2022, 22:45

Фото: кадр из видео РИА «Новости»

Текст: Антон Антонов

Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости». Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.