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    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую Православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    7 комментариев
    2 ноября 2023, 08:47

    Костромские десантники уничтожили машину ВСУ с пяти километров

    МО: Костромские десантники подбили под Артемовском машину ВСУ с пяти километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение костромских десантников на Артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом, для его уничтожения был задействован расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского полка ВДВ, передает РИА «Новости». Там добавили, что заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около пяти километров уничтожили автомобиль неонацистов.

    Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.

    Ранее ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска.

    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

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    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (24)
    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

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    31 октября 2023, 15:21
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием «Баба Яга», сообщил представитель батальона.

    Как уточнил представитель батальона, наши ребята сбили один такой дрон, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега Днепра рассказал, что украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

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    30 октября 2023, 09:58
    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

    Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, если ему прикажут правящие элиты в США, киевский режим не может принимать самостоятельные решения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

    Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

    Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (12)
    1 ноября 2023, 15:24
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны, пишет Newsweek.

    Как заявляют авторы статьи, новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Также журналисты указывают, что российская бомба, которую могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способна уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

    В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия складных крыльев.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой с помощью «Солнцепеков», а также тяжелых авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

    Коментарии (5)
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    На Украине бьют тревогу: отключения света этой зимой будут более серьезными, чем прошедшей, и лучше обзавестись автономным отоплением. И на этот раз жители Украины будут винить в своих проблемах не Россию, а собственные власти. Милларды долларов, выделенных на ремонт энергетической инфраструктуры, пошли на что угодно, кроме самой инфраструктуры. Подробности

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    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний

    В скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Но это будет уже не тот ЕС, в какой они хотели вступить изначально. Грядет большая реформа, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов. Но получится ли? Раньше ведь не получалось. Подробности

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    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

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    Кто управляет рейтингами Зеленского

    Рейтинг Зеленского начал стремительно падать, утверждают украинские социологи. Они же заявляют, что три четверти граждан страны железобетонно уверены в победе киевского режима над Россией. Как проводятся все эти социологические опросы, в какой мере им стоит верить и почему за ними могут стоять Соединенные Штаты? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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