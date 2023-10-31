Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ, выдвинувшихся к Артемовску
Ивановские десантники из 100-миллиметровых пушек уничтожили обнаруженное при помощи беспилотника разведывательное подразделение вооруженных сил Украины, выдвинувшееся в направлении Артемовска, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника обнаружила, что севернее Артемовска подразделение украинских военнослужащих выдвигается в сторону российских оборонительных позиций, передает РИА «Новости».
По сообщению ведомства, для его уничтожения было принято решение на применение бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, которая, сблизившись с противником, открыла по нему огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, после чего враг отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону.
Для уничтожения подразделения противника было принято решение применить БМП-3. Машины вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровых пушек с расстояния около пяти километров, уничтожив личный состав ВСУ в заброшенных домах. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.
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