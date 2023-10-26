Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки под Артемовском
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска, сообщили в Минобороны.
По сообщению ведомства, расчетами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке, где ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку, передает РИА «Новости». В Минобороны добавили, что координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв», приданного тульским десантникам.
После наступления сумерек танкисты выдвинулись в указанный район. Там они запросили координаты украинских позиций, уничтожив их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров.
Ранее российские силы оттеснили украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска.