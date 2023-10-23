В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.2 комментария
Российские силы оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артемовском
Российские силы оттеснили украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, у Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги, передает ТАСС. Гагин добавил, что этот участок фронта является ключевым на южном фланге Артемовска.
Он добавил, что из-за непрерывных ударов российской артиллерии на этом участке фронта ВСУ понесли серьезные потери в личном составе и технике.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ близ Клещеевки.