«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ близ Клещеевки
Российские военные нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, заявили в Минобороны России.
По сообщению военного ведомства, расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки, передает «Интерфакс».
В Минобороны отметили, что военнослужащие группировки «Юг» также уничтожили украинский пикап на Соледаро-Артемовском направлении.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражена украинская атака в районе Курдюмовки, «уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка».