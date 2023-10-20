ВСУ потеряли до 70 человек на Купянском направлении

Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об отражении атак ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Антон Антонов

Зыбинский сообщил, что ВСУ также потеряли танк, БТР M113 и три беспилотника. ВСУ предпринимали попытки атак в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским силам у Сергеевки и Тимковки, передает РИА «Новости».

В результате контрбатарейной борьбы уничтожены САУ «Гвоздика» и «Акация», минометный расчет, контрбатарейная РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками ВСУ. Также Зыбинский сообщил, что российским ЗРК «Бук» сбит украинский Ми-8 в районе Загрызово.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражена украинская атака в районе Курдюмовки, «уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка», передает ТАСС.

Российская артиллерия нанесла удары по блиндажам и опорным пунктам ВСУ у Спорного и Белогоровки, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» в Александро-Шультино, а также две гаубицы Д-30 и М119 в Антоновке. Кроме того, поражены 12 БПЛА у населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка, Липовое, Подгорное, Новая Каменка.

Напомним, накануне сообщалось, что средства ПВО и ВКС России сбили украинские истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.