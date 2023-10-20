Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
ВСУ потеряли до 70 человек на Купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об отражении атак ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении отражено 11 атак вооруженных сил Украины, ВСУ потеряли до 70 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что ВСУ также потеряли танк, БТР M113 и три беспилотника. ВСУ предпринимали попытки атак в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским силам у Сергеевки и Тимковки, передает РИА «Новости».
В результате контрбатарейной борьбы уничтожены САУ «Гвоздика» и «Акация», минометный расчет, контрбатарейная РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками ВСУ. Также Зыбинский сообщил, что российским ЗРК «Бук» сбит украинский Ми-8 в районе Загрызово.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражена украинская атака в районе Курдюмовки, «уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка», передает ТАСС.
Российская артиллерия нанесла удары по блиндажам и опорным пунктам ВСУ у Спорного и Белогоровки, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» в Александро-Шультино, а также две гаубицы Д-30 и М119 в Антоновке. Кроме того, поражены 12 БПЛА у населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка, Липовое, Подгорное, Новая Каменка.
Напомним, накануне сообщалось, что средства ПВО и ВКС России сбили украинские истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.